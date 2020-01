Ét selskab løb med de fleste venture-millioner til shipping sidste år

Den digitale speditør Flexport var den eneste årsag til, at de samlede venture-investeringer til maritime virksomheder steg i 2019.

Samlet set tiltrak maritime virksomheder sig 1,14 mia. dollar i venture-investeringer sidste år. Men det tal rummer over en investering på over 1 mia. dollar i Flexport. Ser man bort fra Flexport faldt venture-investeringer med 24 pct., viser en ny rapport fra research- og konsulenthuset Thetius.

Uden Flexport landede de samlede investeringer på 144 mio. dollar mod 190 mio. dollar i 2018, og samtidig blev der foretaget 8 pct. færre investeringer. Omvendt steg den gennemsnitlige størrelse per investering fra 2,2 mio. dollar til 2,7 mio. dollar.

"Faldet i antal investeringer sammenholdt med den øgede gennemsnitlige størrelse i hver runde viser, at markedet befinder sig i et tidligt modningsstadie," udtaler Nick Chubb, stifter af Thetius og forfatter til rapporten.

"Efter flere år, hvor seed og mindre venture-runder har domineret investeringsaktiviteten, er et par stjerner begyndt at skalere og have nok momentum, som berettiger til at få markante beløb fra investorerne," siger han.

Udvider man tidsperioden til de seneste 18 måneder, har der været en stigning på 60 pct. i antallet af venture-runder hos virksomheder, der beskæftiger sig med det maritime, logistik og handel.

Ifølge rapporten er det især opstartsvirksomheder, der faciliterer handel, som tiltrækker sig flest venture-penge. Men også virksomheder, der bekæftiger sig med skibes drift, ship management og operation af havne er begyndt at få opmærksomhed fra investorerne.

