Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Den højspændte situation i Iran fik i ugens løb flere i shippingbranchen til at forudse, at det kunne få konsekvenser for shippingindustrien.

Bl.a. sagde Burak Cetinok, researchchef for mæglerhuset Arrow Tankers, mandag til ShippingWatch, at en eskalering ville ramme rederierne på pengepungen.

"Det vil få en betydelig indvirkning, muligvis en femcifret stigning i tankindtjeningen. Det er ikke umuligt," sagde Burak Cetinok til ShippingWatch.

Iransk gengældelse kan få store konsekvenser for tankmarkedet

Clarksons: Hormuzstrædet kan blive lukket

Magtfuld forsikringskomite samles for at vurdere Iran-trussel

Nordic American Tankers jubler: Bonanza i tankmarkedet fortsætter

Forsikringskomite ser ingen "dramatisk ændring" i trusselsbilledet i Mellemøsten

Rederier kræver mere for at sejle gennem Hormuzstrædet

Equinor-chef om uro i Mellemøsten: "Vi ønsker en stabil oliepris"

Foto: PR-FOTO

Topchef er sigtet i Dan Bunkering-sagen

Topchef i Bunker Holding, Keld R. Demant, er blandt de sigtede i sagen om olieselskabet Dan-Bunkerings mulige leverancer af flybrændstof til Syrien. Det samme gælder virksomheden Bunker Holding, som ejer Dan-Bunkering.

Direktøren og ejerkoncernen har været beskyttet af et navneforbud, som afskar medierne fra at fortælle, at de var blandt de fire sigtede.

Mandag blev forbuddet imidlertid delvist ophævet af Østre Landsret.

Topchef er sigtet i Dan-Bunkering-sagen

Bagmandspolitiet ransager Dan-Bunkerings hovedkvarter

Bagmandspolitiet sigter Dan-Bunkering i sag om jetbrændstof

Foto: PR / Norden

Nordens tørlastchef om ratefald: "Lige nu ser det meget svagt ud"

Det er startet svagt, og det ser ud til at fortsætte den kommende tid. Sådan vurderer Christian Vinther Christensen, tørlastchef for danske Norden, begyndelsen på det nye år for tørlastmarkedet. De sidste uger har sendt tørlastindekset Baltic Dry nedad.

I alt er raterne dykket med 29 pct. fra årets begyndelse.

"Lige nu ser det meget svagt ud, og jeg tror, vi går imod et par svage måneder.Hvordan hele 2020 bliver, er svært at sige," siger han.

Også tørlastchefen hos norske Klaveness forudså en hård start på 2020.

Nordens tørlastchef om ratefald: "Lige nu ser det meget svagt ud"

Markant rate-dyk presser nordiske tørlastrederier efter svært 2019

Endnu et fald for tørlastindeks

Foto: PR / Maersk Tankers

Maersk-familiens tankrederi vil kæmpe sig tilbage til fordums storhed

Efter en stribe hårde år satser Mærsk-familiens tankrederi på at bygge sin flåde af skibe markant større.

Maersk Tankers opererer i øjeblikket omkring 200 skibe, men i løbet af i de kommende år vil rederiet skaffe op imod 100 skibe yderligere gennem partnere.

"Vi har engang haft 300 skibe. Der skal vi op igen," siger Christian M. Ingerslev, adm. direktør i Maersk Tanker, og tilføjer, at det gerne skal ske i løbet af få år.

Mærsk-familiens tankrederi vil kæmpe sig tilbage mod fordums storhed

Maersk Tankers-chef har spinket og sparet: "Vi har måttet lære at stå på egne ben"

Maersk Tankers etablerer nyt digitalt selskab

Læs også:

XO Shipping beskylder Norden for skræmmekampagne

Danmarks Skibskredit måler nu kunderne på bæredygtighed

100 aktører skal finde fælles fodslag om CO2-frie skibe

Headhunter leder forgæves efter kvindelige kandidater