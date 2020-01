Verdensbanken sænker sit vækstskøn for 2020

Verdensbanken sænker sine forventninger til den globale vækst i både 2019 og 2020 en smule. Det sker, fordi den forventede fremgang indenfor handel og investering sker langsommere end ventet.

Ifølge banken markerer 2019 den svageste økonomiske vækst siden den globale finanskrise for et årti siden. Samtidig forbliver 2020 sårbar som følge af usikkerhed omkring geopolitiske spændinger og handel, herunder ikke mindst handelsstriden mellem USA og Kina.

I sin seneste vækstprognose, Global Economic Prospects, der er offentliggjort onsdag, barberer Verdensbanken den forventede vækst ned med 0,2 procentpoint for begge år.

Således anslår banken en vækst i 2019 på 2,4 procent, mens skønnet for 2020 lyder på 2,5 procent.

"Denne beskedne stigning i den globale vækst markerer afslutningen på den afmatning, der begyndte i 2018, og som havde store konsekvenser for den globale aktivitet, handel og investering – især sidste år," udtaler Ayhan Kose, økonom i Verdensbanken.

"Vi forventer en forbedring, men generelt forudser vi en svagere økonomisk vækst," tilføjer han.

Investeringslyst

Den seneste prognose tager blandt andet højde for den såkaldte fase-et-handelsaftale mellem Kina og USA.

Delaftalen blev første gang annonceret 13. december af den amerikanske præsident, Donald Trump. Aftalen betyder blandt andet, at nye toldafgifter på kinesiske varer ikke blev indført 15. december som planlagt.

Mens reduktionen af toldsatser vil have "en temmelig lille" effekt på handlen, så ventes aftalen at øge selvtilliden blandt virksomheder og give dem lyst til at investere og dermed bidrage til væksten, vurderer Ayhan Kose.

Væksten i den globale handel ventes at stige moderat fra 1,4 procent i 2019 til 1,9 procent i 2020.

