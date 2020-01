Fire dræbt i piratangreb i Nigeria

Fire sikkerhedsfolk er blevet dræbt og tre besætningsmedlemmer er blevet kidnappet i et piratangreb på en såkaldt dredger ud for Nigeria. Det fremgår af en rapport fra sikkerhedsfirmaet Dryad Global.

Ifølge Dryad Global blev dredgeren angrebet af pirater 2. januar ved udmundingen af Romas-floden nær Forcadosterminalen i Nigeria.

Her opstod der angiveligt en ildkamp mellem piraterne og sikkerhedsvagter på skibet, som ifølge sikkerhedsfirmaet kostede fire sikkerhedsvagter livet. Efterfølgende kidnappede piraterne tre besætningsmedlemmer, to russere og en inder, skriver Dryad Global.

Sikkerhedsfirmaet skriver, at angrebet er det første offshoreangreb i området siden november 2018. Dryad Global tilføjer dog, at piratangreb er relativt hyppige i regionen, men at de typisk finder sted inde i floder og bugter.

Vestafrika har været hårdt plaget af piratangreb på det seneste. Eksempelvis blev et VLCC-skib fra Navios under management af Anglo Eastern angrebet i begyndelsen af december, hvor 19 søfolk blev kidnappet.

I en ny rapport har Risk Intelligence for nylig vurderet, at det forholdsvis store antal kidnapninger af besætningsmedlemmer i Guinea-Bugten sandsynligvis vil fortsætte i både 2020 og 2021.

Kidnapninger i Guinea-Bugten sandsynlige et par år endnu

Kemikalietankskib er blevet kapret i Vestafrika