Danske rederier eksporterer for rekordbeløb i 2019

Den danske shippingbranche ser ud til at eksportere for et rekordbekøb i 2019.

Nye tal fra Danske Rederier viser, at de danske shippingselskaber forventer at eksportere for 210 mia. kr. i år. Det er fem pct. mere end sidste år, og det højeste antal nogensinde. Det skriver Berlingske.

"Den rekordhøje eksport kommer på baggrund af et år med højere fragtrater og en høj dollarkurs, som i sig selv bidrager positivt til værdien af danske rederiers eksport. Og når vi så samtidig kan se, at de danske rederier fylder mere og mere i verdensflåden, så er det naturligt, at tallet i år bliver rekordhøjt," siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, til Berlingske.

Ifølge avisen er det især Maersk, som trækker op i den samlede eksport for de danske rederier.

