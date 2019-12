Den tidligere bestyrelsesformand i det daværende TDC Vagn Sørensen bliver ny formand for Scandlines. Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

Vagn Sørensen afløser Steve Ridgway som formand for Scandlines såkaldte tilsynsråd, som er det øverste kontrolorgan i rederiet og på mange måder svarer til en traditionel bestyrelse.

"Jeg glæder mig over at komme om bord hos Scandlines som formand. Rederiets grønne agenda, vækstpotentiale og stærke kundefokus er enormt spændende. Jeg ser frem til at arbejde sammen med Søren Poulsgaard Jensen og den øvrige ledelse om at fortsætte Scandlines' udvikling," udtaler Vagn Sørensen i pressemeddelelsen.

Den nye formand kommer med en lang erfaring fra toppen af dansk erhvervsliv. Tidligere har han været bestyrelsesformand i TDC og KMD. I dag er han bestyrelsesformand i flere selskaber, herunder FLSmidth & Co, og derudover medlem af bestyrelsen i britiske Select Partner og Air Canada.

Scandlines adm. direktør, Søren Poulsgaard Jensen, glæder sig til samarbejdet med den nye formand.

"Jeg er glad for at byde Vagn Sørensen velkommen som formand. Hans viden og erfaring er uvurderlig i arbejdet med at udvikle vores grønne strategi, fortsat at forbedre vores kundeoplevelse og modernisere vores flåde," udtaler han.

Vagn Sørensen tiltråder som nye formand for tilsynsrådet i Scandlines 1. januar 2020.

Scandlines klager over tysk godkendelse af Femern-tunnelen

Scandlines øger overskud trods faldende omsætning