Ugens bedste historier på ShippingWatch

Martin Ackermann forlader BW LPG uden nyt job

Martin Ackermann vender i første omgang hjem til Danmark uden et nyt job på hånden. Efter godt fire et halvt år i spidsen for det Singapore-baserede BW LPG stopper han på posten som CEO. En beslutning, der er truffet af "familiemæssige årsager", lød det i en meddelelse fra gasrederiet mandag i denne uge.

Ackermann tager hjem til Danmark uden nyt job på hånden

Martin Ackermann stopper som CEO i BW LPG

Foto: PR/Maersk

Maersk-aktie er på det højeste niveau i to år

På trods af chefafgange, handelskonflikt og usikkerhed om kommende svovlkrav fortsætter Maersk-aktien med at flyde oven vande og handles i øjeblikket i de højeste niveauer, man har set i tæt på to år.

Maersk-aktien er på det højeste niveau i to år

Maersk Drilling tager to partnere med i storkontrakt

Foto: Francois Lenoir/Reuters/Ritzau Scanpix/REUTERS / X01164

EU-Kommissionen vil indføre CO2-kvoter

Den nye EU-kommission har fremlagt 50 initiativer, der tilsammen skal munde ud i et CO2-neutralt EU i 2050. Shipping kommer meget mod sin vilje ind under CO2-kvotesystemet, og afgiftsfritagelsen for brændstof skal væk.

EU's store klimaplan betyder CO2-kvoter for shipping

Europæiske redere har kun roser til EU's nye grønne plan

MSC tager til genmæle efter CO2-kritik

Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Fayard forventer 300 mio. kr. fra miljøinvesteringer

Fynske Fayards topchef Thomas Andersen regner med at hente 300 mio. kr. på toplinjen i år fra miljøordrer, der er blevet en central del af værftets forretning.

Fayard forventer 300 mio. kr. fra rederiers miljøinvesteringer

Miljøkrav skaber travlhed på nordeuropæiske værfter

Foto: MAN

Når de sparer på Esplanaden mærkes det hos MAN

Mens Maersk glæder sig over, at containerindustrien bestiller meget få nye skibe, så ærgrer de sig i Sydhavnen hos MAN Energy Solutions. Motorproducenten er mærket af den lave ordrebog.

Når de sparer på Esplanaden, kan de mærke det i Sydhavnen

MAN: Halvdelen af de nye skibe vil stadig sejle på heavy fuel i 2030

Læs også:

Topdirektør forlader Zeamarine efter uenighed om strategi, Nordea laver nye shippingforretninger og olieforretninger, store rederier vil stjæle forretning fra bunkerselskaber og Panalpina-ansatte rækker ud til DSV-storaktionær.

Topdirektør forlader Zeamarine efter uenighed om strategien

Laveste ordrebog i 15 år får Nordea til at gøre nye forretninger i shipping

Oliekæmper og store rederier vil stjæle forretning fra bunkerselskaberne

Panalpina-ansatte rækker ud til DSV's storaktionær i strid om fyringer