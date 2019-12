Bjarne Cæsar stopper i Lederne Søfart: "Jeg har taget min tørn"

Organisationen Lederne Søfart skal se sig om efter en ny formand, når der til marts afholdes generalforsamling.

Den nuværende formand, Bjarne Cæsar Jensen, har nemlig valgt ikke at genopstille. Det skriver han i en status for året på organisationens hjemmeside.

"For at sikre den fortsat gode udvikling i foreningen må jeg erkende, at jeg for mit vedkommende har taget min tørn, og jeg har valgt, at jeg ikke længere ønsker at til at stå til rådighed som formand ved konstitueringen efter generalforsamlingen til marts," lyder det.

Meldingen kommer i kølvandet på et år, der har budt på sammenlægningen med Ledernes Hovedorganisation. Og det har ikke været uden knaster, fortæller formanden.

"Jeg er klar over, at sammenlægningen også har "kostet" på tillidskontoen. Det har taget tid at få sagsbehandlingen op at køre. Både på grund af sammenlægningen, men også fordi Persondataforordningen tidsmæssigt lå på samme tid. Og fordi – som det sker ved store forandringer – at flere af vores medarbejdere valgte at sige op," skriver Bjarne Cæsar.

Ifølge formanden har forandringerne været udfordrende men nødvendige for at sikre foreningens fremtid. Samtidig oplyser han, at man forventer at være helt i mål i løbet af foråret.

Han glæder sig samtidig over de forbedringer, der trods alt er kommet ud af den nye samlede organisation.

"Vi er snart helt i mål med at strømline sagsbehandlingen. Her har vi alle oplevet et mærkbart løft, som jo blandt andet var et af argumenterne for sammenlægningen," skriver han.

