Medie: Saudi Aramcos shippingarm vil leje LNG-skibe

Saudi Aramcos shippingarm, Bahri, gør klar til sit første indtog i LNG.

Kilder siger til Reuters, at Bahri er i markedet for at leje 12 LNG-skibe fra 2025. Der er ifølge Reuters kilder endnu ikke tale om en decideret ordre, men derimod en såkaldt expression of interest (EOI), som er en indledende forespørgsel.

Af Bahris hjemmeside fremgår det, at selskabet ejer 90 skibe, herunder 43 VLCC'ere og 36 kemikalie- og produkttankskibe. Ifølge Reuters kilder er Bahris interesse for LNG-skibe et led i Saudi Aramcos overvejelser om at ekspandere dets LNG-investeringer. Saudi Aramcos ambition er at blive en stor, global gas-aktør.

Samtidig siger kilder til Reuters, at Saudi Aramcos handelsarm, Aramco Trading, forventes at hyre en LNG-trader i Singapore.

