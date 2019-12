Indien forhandler om kidnappede søfolk på Anglo Eastern-drevet skib

Den indiske regering har indledt forhandlinger om 18 indiske søfolk, som tirsdag i denne uge blev kidnappet fra VLCC-skibet Nave Constellation ud for kysten i Nigeria. Det skriver Mumbai Mirror.

Avisen har talt med en far til en af de kidnappede søfolk. Han fortæller, at han løbende har talt med ansatte i den indiske udenrigstjeneste for at assistere i forhandlinger med piraterne. En anonym ansat i den indiske regering bekræfter, at den indiske regering forhandler med piraterne.

Skibet Nave Constellation ejes af Navios og sejler på Hongkong-flag. Skibet drives af Anglo Eastern, som har danske Bjørn Højgaard som CEO.

"Alle kræfter arbejder på søfolkenes sikkerhed," har Bjørn Højgaard fortalt ShippingWatch.

Nave Constellation havde netop forladt terminalen Bonny Offshore i Nigeria med en fuld last, da det blev udsat for piratangrebet ud for den nigerianske kyst.

Da de bevæbnede mænd forlod skibet, tog de 19 gidsler med sig, hvoraf 18 stammer fra Indien og en enkelt fra Tyrkiet. Alle familierne til de kidnappede søfolk er blevet underettet, oplyser Navios og Anglo-Eastern i en meddelelse.

Yderligere syv personer var ombord på skibet, og de blev efterfølgende instrueret til at sejle skibet til en sikker havn.

