Det kinesiske handelsministeriums talsmand, Gao Feng, udtaler, at USA og Kina er i tæt kontakt vedrørende handelsforhandlingerne. Det siger han på et pressemøde i Beijing ifølge Bloomberg News.

Han udtaler også, at hvis der skal laves en aftale, så skal afgifterne tilsvarende rulles tilbage, samt at der ikke er mere at tilføje lige nu.

Det har givet et mindre løft til de globale aktiemarkeder, hvor den amerikanske S&P 500-future bliver sendt op til 3116 fra 3112 før meldingerne.

