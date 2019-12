Trump genindfører told på stål- og aluminiumimport fra Sydamerika

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil her og nu genindføre told på import af aluminium og stål fra Brasilien og Argentina.

Det skriver han på Twitter mandag morgen amerikansk tid.

Det har ifølge Reuters ikke været muligt at få flere detaljer om den nye told.

"Brasilien og Argentina har haft held med en massiv devaluering af deres valutaer, hvilket ikke er godt for vores landmænd. Derfor vil jeg - men virkning fra nu - genindføre told for alt stål og aluminium, der er sendt til USA fra disse lande," skriver Trump på Twitter.

Både Argentina og Brasilien stod uden for en told på 25 pct. på stål og 10 pct. på aluminium, som Trump indførte sidste år.

"America" kommer først

Den amerikanske præsident har ikke været bleg for at lægge straftold på en række produkter for at styrke sin "America First"- dagsorden.

Det er blandt andet også en del af baggrunden for den handleskrig, der lige nu kører på andet år med Kina.

Mens markederne venter på en aftale mellem de to lande, så lurer der mere told i kulissen på kinesiske varer til import den 15. december, skriver CNN.

Kina, der er verdens største stålproducent, har øget sin stålproduktion, mens antallet af job i den amerikanske stålindustri er faldet.

Ifølge CNN har præsidenten lovet at få flere job til stålindustrien. Beskæftigelsen her er faldet med omkring 43 pct. siden 1990.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, går heller ikke ram forbi mandag i Trumps tweet. Han vil have centralbanken til "at handle, så lande, hvoraf der er mange, ikke længere drager fordel af vores stærke dollar ved yderligere at devaluere deres valutaer."

USA er storimportør af brasiliansk stål

USA har købt mere brasiliansk stål end noget andet land ud over Canada i løbet af de første ni måneder af 2019, og importen herfra udgør næsten 11 pct. af al amerikansk stålimport, viser data fra Census Bureau ifølge CNN.

Den amerikanske import aluminium fra Argentina udgør derimod mindre end 1 pct. af importen.

Begge lande har haft fordel af den amerikansk-kinesiske handelskonflikt, som har skadet de amerikanske landmænd. Brasilien er den næststørste sojabønnerproducent i verden, og det er herfra, at Kina har importeret sojabønner, siden de kinesiske toldsatser blev sat op for at gøre gengæld mod de amerikanske.

Ifølge CNN har Argentina for nylig indgået en aftale med Kina, der giver landets landmænd mulighed for at sælge sojabønner til kineserne fra næste år.