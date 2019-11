DFDS indgår space charter-aftaler på Gøteborg-Zeebrugge

DFDS har indgået to space charter-aftaler på ruten mellem Gøteborg i Sverige og Zeebrugge i Belgien. Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse torsdag aften.

Aftalerne er blevet indgået med CLdN, som også har en fragtrute på strækning. Det skal optimere rutens kapacitetsudnyttelse og reducere miljøpåvirkningen.

Space charter-aftalerne indebærer, at kapaciteten deles mellem ruterne, samtidig med at al kommerciel aktivitet forbliver under fuld kontrol af hver operatør.

"Vi er glade for at præsentere vores nye space charter-aftaler. De giver mere fleksibilitet, så vi kan reducere den miljømæssige påvirkning og stadig tilbyde i alt ti ugentlige afgange i hver retning på vores to ruter mellem Sverige og Belgien."

"Det understøtter handel og vores kunders mulighed for at vokse," siger Peder Gellert Pedersen, der er vicedirektør i DFDS.

Aftalerne forventes at træde i kraft ved årsskiftet.

I andet kvartal af 2020 forventer DFDS desuden at erstatte de tre fragtfærger på ruten med én megafragtfærge.

