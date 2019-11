Skuffende amerikanske lagertal preser oliepriserne

En uventet stigning i de amerikanske råolielagre lægger onsdag pres på oliepriserne.

"Overordnet var lagertallene skuffende og anført af en meget større stigning end ventet i lagrene af benzin," siger Andy Lipow, som er direktør for Lipow Oil Associates i Houston, ifølge Reuters.

Ifølge tal fra det amerikanske energiministerium steg de amerikanske lagre af råolie med 1,6 mio. tønder i den forgangne uge.

Det var overraskende for økonomerne, som ifølge Bloomberg News havde regnet med et fald på 0,9 mio. tønder.

For lagrene af benzin var der tale om en stigning på 5,1 mio. tønder. Her var der ventet et plus på 0,8 mio. tønder.

Prisen på den amerikanske WTI-olie, målt på januar-futuren, er onsdag aften faldet med 0,7 pct. til 58 dollar per tønde.

Januar-futuren på den europæiske brent-olie er samtidig faldet 0,4 pct. til 64 dollar.

