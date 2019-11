Ugens bedste historier på ShippingWatch

Fire udflagede Maersk-skibe er endt i Alang

Maersk har udflaget fire skibe fra Danmark, som er endt på stranden i Alang. Udflagningen vækker mistanke hos ngo'en Shipbreaking Platform, fordi Maersk tidligere har erklæret sig klar til at udflage sine gamle skibe for at omgå EU's regler for skibsophugning.

Miljøstyrelsen har bedt om en forklaring, mens Enhedslisten vil have både miljøminister Lea Wermelin (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i samråd om Maersks ophugning i Alang. Her skal de forholde sig til flagskiftet på fire skrottede Maersk-skibe og en ny dom i Bangladesh.

"Maersk er forpligtet til at leve op til alle regler. Som et globalt shippingselskab driver vi vores flåde ud fra et globalt perspektiv, og det gælder også de flag, vi bruger," skriver Maersk til ShippingWatch.

Foto: PR / Port of Gothenburg

Bilproducent jagter erstatning fra rederier i kartelsag

Tyske Daimler, der blandt andet står bag Mercedes Benz, vil have erstatning fra en række bilrederier i sag om karteldannelse. Producenten har lagt sag an i både USA og Storbritannien, viser retsdokumenter, som ShippingWatch har set.

Ifølge Daimler skete det i perioden 1997 frem til 2012. I USA er det nærmere bestemt Wallenius Wilhelmsen, NYK Line, K Line og MOL samt rederiernes amerikanske datterselskaber, som er blevet sagsøgt af Mercedes Benz.

Sagen har i forvejen kostet rederierne mindst 7,2 mia. kr. i alt i bøder til myndigheder globalt.

Foto: Arnd Wiegmann/Reuters/Ritzau Scanpix

DSV tager hul på fyringsrunde i Schweiz og Italien

Det danske logistikselskab DSV har i ugens løb taget hul på størstedelen af varslede afskedigelser på Panalpinas hovedkontor i Schweiz. I alt skulle 90 fyres i begyndelsen af ugen, og det var på trods af, at ledelsen og medarbejderne endnu var uenige om vilkårene for afskedigelserne.

Samtidig vil DSV lukke den italienske afdeling af Panalpina og afskedige 136 ansatte i landet. Som en protest valgte de italienske ansatte at strejke hele fredag.

Foto: PR / Hamburg Süd

Med Toft har Aponte fået sin foretrukne CEO

Maersks nu tidligere COO Søren Toft og MSC's topchef Diego Aponte kender hinanden rigtig godt fra de mange møder i Geneve og København, hvor 2M-samarbejdet løbende er blevet koordineret.

Ifølge flere kilder har danskeren længe været Apontes favorit. Læs hvorfor.

Foto: Olivia Loftlund

EU vil forlænge containerrederiernes særregel

Foto: Colourbox

Tankskib får scrubberbøde i Hamborg

