Skrotopkøber advarer om mulig "syndflod" af udtjente skibe

Verdens største opkøber af udtjente skibe, GMS, advarer mod, at en syndflod af gamle skibe kan være på vej mod strandene i Sydasien.

I den seneste udgave af sin ugentlige rapport peger GMS på, at mange ejere formentlig vil af med deres gamle og ineffektive skibe, når de nye svovlregler træder i kraft fra årsskiftet.

De seneste måneder har der dog været pæne rater flere segmenter, hvor især tankmarkedet har buldret derudad, og det har fået ejerne til at holde lidt længere på deres skibe.

Det kan skabe en flaskehals, hvor mange rederier pludselig vil skrotte deres skibe på samme tid.

"De virker som om, at der kan komme en stigning i tonnage, som er til salg hos ejerne, når året går på hæld, og de nye svovlregler træder i kraft fra januar 2020," forudser GMS.

"Men istedet for at tonnage kommer drypvis ind i et forholdsvis svagt marked over hele året, så er der en frygt for, at en potentiel syndflod af ældre skibe (især dem som skal til inspektion) kan ramme markedet, hvilket vil putte yderligere pres på priserne," skriver opkøberen i sin ugerapport.

Langt størstedelen af verdens handelsskibe bliver ophugget på beaching-værfterne i Indien, Pakistan og Bangladesh.

