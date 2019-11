Ugens bedste historier på ShippingWatch

Søren Toft skifter Maersk ud med MSC

Mandag kom det frem, at Søren Toft stopper i Maersk. I løbet af ugen har flere medier rapporteret om, at han i stedet skulle have en toppost hos en konkurrent, og fredag erfarede ShippingWatch, at den nu tidligere driftdirektør skal til MSC.

Søren Skou har sagt farvel til en række ledelseskolleger over de seneste år. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Skou overvejer ændring af ledelsesstruktur efter Tofts skifte til MSC

Søren Tofts opsigelse i Maersk får topchef Søren Skou til at overveje at lave ledelsesstrukturen om i verdens største containerrederi. Som ShippingWatch fredag kunne afsløre, bliver Søren Toft topchef i MSC, men Søren Skou tror ikke, at det rokker ved de to rederiers alliance.

ShippingWatch har set nærmere på de prominente ledelskolleger, som Søren Skou har sagt farvel til over de seneste år i Maersk, mens han enten har været CEO for Maersk Line eller hele Maersk.

Det skete i en uge, der kulminerede med Maersks kvartalsregnskab fredag.

Maersks havnedivision løfter indtjeningen

Maersk sænker forventningerne til containervæksten

Medarbejdere kritiserer et hårdt psykisk arbejdsmiljø på Totals platform Dan F Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

De ansatte hos total klager over "stress og angst" i Nordsøen

Salget af Maersk Oil til Total har taget hårdt på de ansatte på Dan F-platformen i Nordsøen, hvor flere udtrykker bekymring for stress og leder efter nye job. I et internt dokument advarede ansat om skrantende sikkerhed.

3F revser Total efter skærpet tilsyn i Nordsøen: Tingene er ikke i orden

Terminalejeren Macquarie stævnes i USA af aktionærer, der mener, at selskabet har skjult konsekvenser ved faldende efterspørgsel på højsvovlholdigt brændstof Foto: David Gray/Reuters/Ritzau Scanpix/REUTERS / X00503

Stor terminal-ejer beskyldes for at skjule konsekvenser ved nye svovlkrav

Terminalejeren Macquarie stævnes i USA af aktionærer, der mener, at selskabet har skjult konsekvenser ved faldende efterspørgsel på højsvovlholdigt brændstof. Macquarie afviser og kalder anklagerne et klassisk eksempel på en "svindel i bagklogskabens lys"-sag.

