Moody's frygter politisk uro og nedjusterer forventningerne til 2020

Kreditvurderingsbureauet Moody's har nedjusteret sine forventninger for 2020 fra "stabile" til "negative", da det frygter politisk uro i alt fra Hongkong til Storbritannien.

Det skriver The Telegraph.

Moody's beskriver "forstyrrende og uforudsigelige" politikker som årsag til den økonomiske opbremsning.

Bureauet advarede sidste fredag om en mulig nedjustering af den britiske statsgæld og sagde, at "populisme" og "handelsspændinger globalt" øgede risikoen for større økonomiske chok, og lovgivernes mulighed for at reagere på dem.

Moody's fremhæver Storbritannien, Hongkong, Argentina og Sydafrika som lande, der overvåges særligt tæt på grund af politiske uroligheder i landene.

"Der er få lyspunkter og en stigende risiko for negative udfald," siger Moody's ifølge The Telegraph.

"Uforudsigelige politikker skaber et udforudsigeligt økonomisk og finansielt miljø, der er tilbøjeligt til volatilitet på finans- og råvaremarkederne med pludselige holdningsskift," lyder det yderligere.

Kreditratingbureauet tilføjer, at frygten for en faldende økonomisk vækst øger risikoen for kapitalflugt, hvilket kan skade udsatte lande med svage kreditvurderinger.

