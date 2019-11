USA opkøber store mængder højsvovlsbrændstof

USA udnytter aktuelt lave priser på højsvovlholdigt brændstof og har opkøbt store mængder af den tungere olie. Det skriver Reuters baseret på unavngivne tradere og analytikere.

Opkøbene sker, fordi USA ifølge nyhedsmediet vil omdanne den tunge brændselsolie til et renere produkt forud for 1. januar 2020.

Her træder de globale svovlregler for shippingindustrien endeligt i kraft. Herfra må skibe ikke længere sejle på brændstof, der består af mere end 0,5 pct. svovl, medmindre at skibet har en røgrenser, en såkaldt scrubber, installeret til at rense røgen.

Handlerne er ifølge olieanalysefirmaet Vortexa blevet indgået med Rusland og lande, der tidligere hørte under Sovjetunionen, skriver Reuters. I oktober importerede USA ifølge Vortexa 1,35 mio. ton brændstofsolie fra de lande, og det niveau ventes at blive fastholdt i november.

Dertil har og kommer USA også til at modtage laster fra Jordan, skriver nyhedsbureauet.

