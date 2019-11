Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Hafnia i mål med aktiesalg

Produkttankrederiet Hafnia måtte i starten af denne uge sætte en ny deadline for investorerne og sænke prisen på sit salg af aktier forud for den fulde børsnotering af rederiet i Oslo. Nedskaleringen skete på grund af generel uro omkring tankmarkedet, lød det.

Rederiet nåede dog siden sit nedjusterede mål for et forhåndssalg af aktier før børsnoteringen fredag. Mere end 130 investorer har forpligtet sig til at købe aktier for 230 mio. dollar.

Det er kun lidt over et år siden, at Tina Revsbech forlod stillingen som CEO hos BW Tankers, som dengang var midt i sine fusionsplaner med Hafnia Tankers. Foto: Torm - PR

Tidligere BW Tankers-topchef lander nyt topjob

Den tidligere BW Tankers topchef Tina Revsbech har fundet sit nye ledelsesjob i shipping. For lidt over et år siden forlod hun BW Tankers midt i selskabets fusionsplaner med Hafnia, hvor Mikael Skov endte som CEO for det samlede selskab.

PR/Norden Foto: PR/Norden

Det begyndte med et kollaps, vendte over sommeren, for igen at dykke mod årets afslutning. 2019 bliver ingen positiv vending for tørlastmarkedet, vurderer Nordens topchef Jan Rindbo over for ShippingWatch.

Thomas Mikkelsen er topchef for Thorco Projects. Foto: PR/Thorco Projects

Det kostede rundt regnet en milliard kroner for Thorco og Stadil-familien at være skibsejer, men nu er det slut, og Thorco Projects CEO Thomas Mikkelsen er meget optimistisk i et projektmarked. Især ét marked styrker troen på fremtiden, fortalte topchefen i et interview med ShippingWatch.

Foto: PR/Scorpio Tankers

