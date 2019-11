Pirater kidnapper fire i nyt angreb i Guineabugten

Endnu et piratangreb er fundet sted i Guineabugten, hvor fire besætningsmedlemmer ifølge Reuters er blevet kidnappet fra et græsk-flaget tankskib ud for Togo.

Det græske skib af navnet Elka Aristotle blev angrebet ud for Togo tidligt mandag morgen. Her er to filippinske, et græsk og et georgisk besætningsmedlem taget som gidsel, skriver nyhedsbureauet på baggrund af Søværnet i Togo.

Nyhedsbureauet skriver videre, at der var bevæbnede vagter ombord på skibet, hvoraf en enkelt blev skudt og såret under angrebet.

"Mandag fjerde november 2019 omkring kl. 3 blev tankskibet Elka Aristotle [...] angrebet omkring 18 km. (11 mil) fra havnen i Lome af bevæbnede individer," skriver Søværnet i Togo i en meddelelse ifølge Reuters.

Skibet Elka Aristotle, et LR2-tankskib bygget i 2003, ejes ifølge skibsdatabasen Vessels Value af det græske selskab European Navigation.

Angrebet på det græske skib kommer kun få dage efter, at et norsk tørlastskib i weekenden blev angrebet i netop Guineabugten ud for Togos naboland Benin. Her er i alt ni besætningsmedlemmer, alle filippinere, blevet kidnappet. Iblandt er skibets kaptajn, har skibets ejer J.J. Ugland siden oplyst.

Angrebet på det norske skib har fået Danske Rederier til at appellere til myndighederne om at intensivere indsatsen i Guinea-bugten.

"Weekendens kapring viser jo desværre med alt tydelighed, at situationen er på vej ud af kontrol. Derfor er det utroligt vigtigt, at de vestafrikanske lande sammen med det internationale samfund sætter massivt ind for at højne sikkerheden i området," lød det fra Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier, i en meddelelse.

