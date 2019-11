Brasilien mistænker græsk skib for at stå bag stort olieudslip

De brasilianske myndigheder mistænker et græsk skib for at stå bag et stort olieudslip i Brasilien, som plager mere end 200 strande i landet. Det oplyser den brasilianske regering ifølge Reuters.

Der er tale om tankskibet Bouboulina, der sejler under græsk flag. Skibet er ejet af selskabet Delta Tankers, som afviser alle anklagerne, skriver Reuters.

Ifølge Delta Tankers er der "ikke fundet beviser" for, at der skal være sket et olieudslip fra skibet, lød det fra selskabet i sidste uge.

De brasilianske myndigheder oplyser, at det mistænkte skib lå i dock i Venezuela i flere dage i juli, inden det satte kursen mod Singapore ved at krydse Atlanterhavet.

Mindst 200 strande i Brasilien er plaget af udsplippet, som fandt sted i september. Den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, siger, at "det værste venter forude".

"Hvad vi har set indtil nu, og hvad der er blevet samlet op, er kun en lille del af, hvad der er blevet spildt," lyder det fra Bolsonaro i et interview med den lokale tv-kanal Record.

Ifølge de brasilianske myndigheder har det endnu ikke været muligt at måle omfanget af de miljømæssige og økonomiske skader, som olieudslippet har medført.

Equinor lover at rydde op efter olieudslip i Bahamas

Fortrolige optagelser viser timerne op til Maersk-forlis