Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Klima stod øverst på dagsordenen til shipping-topmøde

Topfolkene fra verdens største shippingselskaber mødtes i løbet af ugen til Global Maritime Forum i Singapore, hvor ShippingWatch også deltog.

Klima og miljø var de to altoverskyggende punkter på dagsordenen. Men et land glimrede ved sit fravær.

Topchefer forventer nye miljøregler inden for de næste ti år

I 2020 vil shipping blive mødt med klimakrav fra storbanker

Lovgivning er største trussel mod ambitionen om CO2-frie skibe

Norske redere vil have klimaskat på shipping

Kina glimrer ved sit fravær ved shippingindustriens svar på Davos

World Fuel Services-topchef om 2020: "Der vil helt sikkert være større krav"

Foto: PR / Maersk

Rederierne ser de første tegn på 2020-regning

Rederierne og ikke mindst deres kunder venter alle i spænding på, hvor meget dyrere det nye og mere miljøvenlige brændstof, som skibe skal sejle på fra næste år, bliver.

Nu er containerrederierne så småt begyndt at tanke det nye brændstof, og dermed er der de første prisindikationer på, hvad det kommer til at koste kunderne i ekstratillæg.

Maersk har meldt svovltillæg ud på de korte kontrakter

Containergiganterne sætter tal på den dyrere bunkerolie

Maersk har sat scrubbere på syv megaskibe

Foto: Cecilie Smetana/ERH

DSV tager hul på integrationen af Panalpina

DSV har fået fuld adgang til Panalpina, integrationen er sat igang og både synergier og forventninger til året er meldt ud. Det danske logistikselskab skal nu igang med at lære af dele af det schweizistiske opkøb at kende.

Det gælder også fragten af letfordærvelige fødevarer, som – i modsætning til DSV – fylder en hel del hos Panalpina.

Jens Lund: "Alt det vi har købt skal vi som udgangspunkt beholde"

DSV regner med driftsoverskud i 2019 på 6,6 milliarder kroner

Analytikere: Denne del af Panalpina kan DSV sælge fra igen

Foto: PR / Ocean Network Express

Containerrederierne frygter svær afslutning på 2019

Bekymringen for resten af året vokser hos flere af de største containerrederi. Mens Maersk for nyligt opjusterede sine forventninger, så regner den japanske konkurrent med et underskud i anden halvdel af 2019.

Det store kinesiske rederi Cosco melder også om sløj vækst i tredje kvartal.

Cosco melder om sløv vækst i tredje kvartal

ONE tjener flere penge – men resten af året ser svært ud

Foto: PR / Wrist Ship Supply

Læs også...

Læs også om et Thorco-skib, som har tabt dele til vindmøller i havet, Prosafes fusion med Floatel, som hænger i en tynd tråd, trods opbakning fra kunderne i olieselskaberne, DFDS' fejslagne handel med Moby og meget mere.

Thorco-skib tabte dele til vindmøller fra Vestas i havet

Olieselskaber bakker op om storfusion – men myndighederne siger nej

DFDS aflyser aftale om køb og salg af færger

Robert Kledal stopper som topchef i Wrist

Hapag-Lloyd ser Afrika som sit nye vækstkontinent

Pacific Basin lader ansatte arbejde hjemme under Hongkong-uroligheder

Brugt supertanker solgt for mere end 100 mio. dollar