Ny rapport forudser mindre vækst i søfragt

En ny rapport fra FN forudser et fald i væksten af søtransport i 2019.

Rapporten Maritime Transport Review kigger hvert år på, hvordan det er gået med søfragten og spår om udviklingen de kommende år.

Den er skrevet af UNCTAD, som er et organ for handel under FN.

I 2018 steg volumen, som blev transporeret til søs, med 2,7 pct. Det er under det historiske genenmsnit på tre pct. og et godt stykke under niveauet fra 2017, hvor volumen voksede 4,1 pct.

I 2019 forventer UNCTAD, at søfragten stiger med 2,6 pct. Fra 2019 til 2024 spår rapporten et gennemsnit på 3,4 pct. for væksten i volumen.

"Det ser dog fortsat udfordrende ud på grund af usikkerhed om handelspolitik og en række vidtgående risici, som skygger for udsigten," lyder det i et referat af rapporten.

Det er bl.a. Storbrtianniens exit fra EU, sundheden af Kinas økonomi og handelskrigen, som bekymrer rapportens forfattere.

Clarksons ser ingen tegn på bedring i container

Maersk opjusterer forventninger efter fremgang i kerneforretning