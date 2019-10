Maersk og BMW vil lave skibsbrændstof på alkohol

Rederierne Maersk og Wallenius Wilhelmsen går sammen med store selskaber som BMW Group, H&M og Levi Strauss Co. samt Københavns Universitet for at udvikle nyt skibsbrændstof på ethanol og træstof, såkaldt lignin.

Samarbejdet går under navnet LEO Coalition, og Maersk COO Søren Toft ser initiativet som et væsentligt skridt i shippinbranchens arbejde for at reducere udledningen af drivhusgasser.

"Shipping har brug for skræddersyede brødstofløsninger med lavt CO2 indhold, der kan tage springet fra laboratorie til den globale shippingflåde. Initiativer som LEO Coalition udgør en vigtog katalysator i den process," siger han i en meddelelse.

Udmeldingen kommer kort efter, at Maersk udpegede tre typer alternativt brændstof, som gruppen vil arbejde med i fremtiden – og her var ethanol netop en af typerne.

"Vi anser de her tre (ethanol, biogas og ammoniak, red.) som de mest oplagte, og det er dem, som vi nu bruger det meste af vores tid på. Men der kan komme nogle dark horses op, og det er for tidligt at lukke helt ned for dem, som lige nu virker mindre sandsynlige," sagde John Kornerup-Bang, som er head of sustainability hos Maersk, i et interview med Berlingske.

Maersk har udvalgt tre brændstoffer for fremtiden – men der kan være outsidere

Forsker: Klimavenlige brændstoffer er nødvendige for at skære i CO-udledningen