Nøglefigur i Fredriksens imperium stopper

John Fredriksen må sige farvel til en af nøglefigurerne i sit omfangsrige forretningsimperium efter næsten ti år.

Det er nærmere bestemt Harald Thorstein, der har været en ledende figur hos administrationsselskabet Seatankers Management, der nu rykker videre, skriver en række norske medier.

Seatankers Management håndterer alle Fredriksen-gruppens investeringer.

Harald Thorstein blev hentet ind fra DNB Markets i 2009, og han har siden da først og fremmest brugt sin tid på gruppens strategiske investeringer i bl.a. olieservice og shipping.

"Jeg vil gerne takke Harald for indsatsen gennem ni år. Han har spillet en vigtig rolle i at organisere driften i Seatankers Management, og han har arbejdet med at udvikle gruppen," siger John Fredriksen til Finansavisen.

Harald Thorsteins afsked sker samtidig med, at det er kommet frem, at Fredriksen-familien er begyndt at lede efter en ny CEO til Seatankers Management. Den tidligere topchef Jo Lunder måtte træde tilbage i 2015, kort efter sin ansættelse, da han blev sigtet for korruption. Sigtelsen blev senere skrinlagt.

