Norden nedjusterer grundet regnefejl

Rederiet Norden har torsdag aften sænket sine forventninger – på baggrund af en regnefejl. Koncernen venter nu et justeret årsresultat i intervallet 10 til 45 mio. dollar mod tidligere 25 til 60 mio. dollar.

Det oplyser Norden i en meddelelse til fondsbørsen.

"Justeringen skyldes primært en beregningsfejl, som er blevet identificeret i forbindelse med opdateringen af estimater til Q3-rapporten. Fejlen, som påvirkede estimaterne med omkring 15 mio. dollar, er relateret til IFRS 16-relaterede justeringer til det forventede dækningsbidrag i Tank-segmentet. Der er ingen indvirkning på tidligere offentliggjorte resultater," hedder det.

Samtidig flytter rederiet dog yderligere rundt på forventningerne inden for tørlast og tank. Norden venter derfor nu - på baggrund om forventninger om "en stærk afslutning på året" - et bedre helårsresultat inden for forretningen Dry Operator på 5 til 20 mio. dollar mod førhen 0 til 10 mio. dollar. Den del af forretningen nåede samtidig et resultat på 3 mio. dollar i tredje kvartal - ifølge foreløbige beregninger.

Tankforretningen går omvendt den anden vej efter et minus på 8 mio. dollar i tredje kvartal. Nu spås forretningsområdet realisere en bundlinje på 10 til 20 mio. dollar. Det skal sammenlignes med en tidligere melding om et overskud på 30 til 45 mio. dollar.

"Selv om spotraterne for MR og Handysize-tanksskibe er blevet styrket de seneste dage, har de været svagere end forventet i tredje kvartal og begyndelsen af fjerde kvartal," forklarer Norden nedjusteringen i tankforretningen, som altså er større end bare regnefejlen på 15 mio. dollar.

Dry Owner, som fik en foreløbig bundlinje på 2 mio. dollar i tredje kvartal, ses stadig nå et resultat mellem minus 5 og plus 5 mio. dollar.

