Rusland vil lokke containere til Nordøstpassagen med nyt selskab

Nordøstpassagen bruges i dag primært af tørlast- og tankskibe, hvor sidstnævnte især sejler med flydende naturgas, LNG. Men hvis det står til Rusland, skal der også sejles containere på den frosne handelsrute.

Rusland har nemlig ambitioner om at lokke containerskibe væk fra Suez-kanalen og i stedet få dem til at bruge den nordlige passage, der er blevet mere farbar i takt med den globale opvarmning, skriver Bloomberg. Det skal bl.a. ske med et nyt containerselskab samt kompensation for de høje omkostninger ved at sejle i Arktis.

Det er nemlig markant dyrere at sejle på Nordøstpassagen, hvor der både skal hyres russiske isbrydere samt købes forsikringer, som er mere end dobbelt så dyre end for skibe, der bruger genvejen gennem Suez.

Staten vil betale for den arktiske eksponering, og shippingselskaberne dækker de resterende udgifter selv. Alexander Krutikov, viceminister

Ruslands ministerium for fjernøsten og arktisk udvikling arbejder derfor på et projekt sammen med den russiske tænketank Skolkovo, der går ud på at etablere et nyt statsejet containerrederi.

"Staten vil betale for den arktiske eksponering, og shippingselskaberne dækker de resterende udgifter selv. Således skulle omkostningerne for shippingselskaberne være mindre end for Suez-kanalen, i hvert fald i starten," siger viceminister for fjernøsten og arktisk udvikling Alexander Krutikov ifølge nyhedsbureauet.

Store containerspillere har fravalgt ruten

Hvis planerne bliver en realitet, ville det nye russiske containerselskab stå for at transportere containere på den 3.000 sømil lange rute fra Beringstrædet ved Alaska til den russiske grænse mod Norge i Barentshavet.

Store containerrederier som MSC og CMA CGM har allerede meldt ud, at man ikke vil sejle på den arktiske rute.

"MSC vil ikke hverken undersøge eller bruge Nordøstpassagen mellem Europa og Asien til containerfragt," skrev MSC i sidste uge, mens CMA CGM allerede i august i år fravalgte ruten:

"For at undgå at udgøre en større trussel mod det skrøbelige miljø, har Rodolpe Saadé (CEO, red.) besluttet, at ingen af CMA CGM-gruppens 500 skibe vil gøre brug af Nordøstpassagen, der løber langs Sibirien, og som er åben på grund af klimaforandringer," skrev CMA CGM i en meddelelse.

Maersk har gennemført en prøvesejlads på ruten, men rederiet oplyste i en mail til ShippingWatch, at man ikke for nuværende ser ruten som "et kommercielt levedygtigt alternativ til eksisterende øst-vestgående ruter." Maersk tilføjede dog, at den beslutning kan ændre sig.

Markant mere gods transporteres på Nordøstpassagen

