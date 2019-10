Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Tankmarkedet befinder sig i "en helt abnorm tid"

Hvor længe kan de himmelhøje tankrater holde pusten?

Det spørgsmål blev stillet gentagne gange på Capital Links årlige konference New York Maritime Forum, der fandt sted denne uge.

"For fire uger siden sagde folk til mig, at nu kan priserne ikke ryge højere op. For to uger siden sagde de det igen, og i dag har jeg fire gange fået at vide, at mine rater er for høje," lød det fra Robert Bugbee, der står i spidsen for Scorpio Tankers, i en paneldebat.

VLCC-raterne bliver ved med at skyde i vejret, og spotraterne kravlede for nylig helt op over 300.000 dollar om dagen.

Det er uvist, hvor længe udviklingen varer ved, men nu smitter det også af på produkttank, hvor LR2-skibe er begyndt at sejle med råolie, fortæller analytikere.

Tankmarkedet befinder sig i "en helt abnorm tid"

Hafnia tror på VLCC effekt et stykke ind i 2020

Priserne på tankskibe kan stige med 50 pct.

Mæglerhus spår store udbytter i tank – særligt ét rederi stikker ud

VLCC-rater rammer 300.000 dollar

Foto: PR / Kuehne + Nagel

Kunder begynder at fravælge CO2-tunge ruter

Kuehne + Nagel ser allerede nu de første eksempler på kunder, som fravælger ruter og services, der har en højere udledning af CO2. De samme kunder er samtidig villige til at betale mere for at få fragtet sine varer mere klimavenligt.

Via sin digitale platform giver logistikselskabet mulighed for at følge med i, hvor meget CO2 en given handelsrute eller service udleder i CO2. Og der er selskaber, som er klar til at betale mere for at sænke sit CO2-aftryk, fortæller executive vice president med ansvar for søfragt Otto Schacht til ShippingWatch.

Kuehne + Nagels kunder begynder at fravælge CO2-tunge ruter

BW-gruppen undersøger nye metoder til at fjerne CO2

Foto: Thomas Emil Sørensen/ERH

DSV varsler nedlæggelse af over 100 stillinger i Panalpina

Integrationen mellem DSV og Panalpina fører til, at flere stillinger på Panalpina-hovedkontoret snart bliver nedlagt.

I alt forventes DSV Panalpina at skære lige over halvdelen af de i alt 300 stillinger på hovedkontoret i Basel. DSV uddyber, at højst 165 ansatte vil blive ramt, og samtidig udelukker selskabet ikke fyringer.

DSV varsler nedlæggelse af over 100 stillinger i Panalpina

DSV-chef tror mere på nulvækst end krise: "Det lyder tæt på jubeloptimistisk"

Foto: Christian Charisius/AP/Ritzau Scanpix

CO2-plan bygger på "det nemmest mulige" udgangspunkt

Shippingindustrien gav sig selv det "nemmest mulige udgangspunkt", da den lagde sig fast på at bruge 2008 som pejlemærke for sin klimastrategi, påpeger forskere over for ShippingWatch. Også datagrundlaget er dårligere.

"Helt generelt vil jeg sige, at det var en smule kynisk, at vi endte op med 2008, og det giver ikke nogen mening, fordi at datamaterialet er kendt for at være af dårligere kvalitet end dataen i 2010 og 2012," siger Tristan Smith til ShippingWatch.

Shippings klimaplan bygger på "det nemmest mulige" udgangspunkt

Bimco kalder 2008 "et fordelagtigt udgangspunkt" for CO2-målinger

Foto: Kenzo Tribouillard/AFP / AFP

EU og Storbritannien er enige om brexitaftale

Torsdag bekræftede formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at de var blevet enige om en ny aftale om brexit. Aftalen skal dog fortsat til afstemning i det britiske parlament.

Hos det danske rederi DFDS håber man, at torsdagens aftale om brexit kan blive endelig vedtaget, så der kommer mere klarhed over fremtiden.

"Vi krydser fingre for, at den kommer helt i hus. Der kan være en svær vej gennem det britiske parlament, og EU's regeringschefer skal også nikke til den, men det håber vi, falder på plads," siger Gert Jakobsen, der er kommunikationschef hos DFDS.

DFDS om brexit: Aftale kan forhåbentlig få tågen til at lette

Juncker og Johnson bekræfter: Vi har landet en aftale om brexit

Alle EU-lande støtter omskrevet aftale om brexit

Britisk opposition siger klart nej til ny brexitaftale

Læs også:

Finnlines-topchef er klar til at punge ud – men opkøbsmål stritter imod

Vikings milliardomsætning vokser efter opkøb: "Vi skal længere op"

Tæt på alle AHTS-skibe er nu i arbejde i Norge

Cosco-chef er ikke skræmt af udsigt til lavere global vækst

Projektlast skal skabe vækst hos G2 Ocean

Norsk rederi har oplevet flere tusinde cyberangreb i år