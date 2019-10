Rederier kræver EU-handling mod pirateri i Vestafrika

Europæisk rederier er bekymret over en eskalering af piratangreb i Guinea-bugten ud for Vestafrika og kræver nu handling fra EU.

Appellen til EU kommer via interesseorganisationen European Community Shipowners' Associations, ECSA efter nye tal fra International Maritime Bureau (IMB). De viser, at regionen stod 86 pct. af alle kidnapninger af søfolk i de første ni måneder af 2019.

"De farlige omstændigheder i Guinea-bugten får alarmklokkerne til at ringe for trygheden og sikkerheden for de søfolk, som sejler gennem området. Truslerne truer også handel og udvikling i både regionen og globalt. Det er på tide, at EU's medlemsstater gør noget ved deres bestræbelser på at styrke den maritime sikkerhed i bugten," udtaler Martin Dorsman, generalsektretær i ECSA, i en meddelelse.

Mens situationen i Guinea-bugten er forværret, er situationen globalt forbedret en smule i årets første ni måneder, hvor der blev registreret 119 hændelser om pirateri eller væbnet røveri mod skibe mod 156 i samme periode sidste år.

