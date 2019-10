Stenas danske topchef stopper

Johnny Schmølker stopper som direktør for Stena Rederi og som operationschef i Stena Bulk. Det bekræfter han over for Søfart.

"Det er korrekt, at jeg har valgt at opsige min stilling i Stena. Nu skal jeg bruge den nærmeste fremtid til at finde ud af, hvad jeg skal lave fremadrettet," udtaler Johnny Schmølker i en skriftlig kommentar til Søfart.

Johnny Schmølker ønsker ikke at uddybe over for Søfart, hvorfor han har valgt at opsige sin stilling.

Dominic Fernandez-Ares, som kommer fra en stilling som CEO for Stena Marine Singapore, overtager posten som direktør i Stena Rederi, mens han i Stena Bulk erstattes af Aayush Giri, der får titel af managing director, product and chemicals.

