Ugens bedste overskrifter på ShippingWatch

Lodser sender brev til minister

De danske lodser forsøger igen at råbe politikerne op for at få stoppet den planlagte liberalisering af lodsning i danske farvande.

I et brev til erhvervsminister Simon Kollerup (S) beder lodsernes fagforening om et møde med medlemmer af Erhvervsudvalget.

"Danske Lodser har et stort ønske om foretræde for Erhvervsudvalget for at give udtryk for vores bekymring over sejlads- og forsyningssikkerheden for skibe, der ønsker lods i dansk søterritorium," lyder det i brevet fra formand Lars Sigvardt.

Lodsernes utilfredshed er velkendt. Debatten har dog fået ny næring efter, at en rapport bestilt af Søfartsstyrelsen for nyligt blev lagt frem.

Foto: PR/Ardmore Shipping

Stort tankrederi offentliggør sin samlede CO2-udledning

Produkttankrederiet Ardmore Shipping har indviet offentligheden i, hvor meget rederiets 25 skibe udleder af CO2.

Det sker i en tid, hvor erhvervslivets klimaaftryk bliver et stadigt større tema blandt investorer, organisationer og samfundet som helhed. Og det er netop derfor, at rederiet ifølge topchef Anthony Gurnee har valgt at offentliggøre tallene, fortæller han til ShippingWatch.

"Det bliver et stadigt vigtigere emne ikke kun for industrien, men mere bredt i offentligheden, og det er noget, vi ønsker at engagere os og deltage i og tilføje en stemme," siger Anthony Gurnee til ShippingWatch.

Foto: Andy Wong/Reuters/Ritzau Finans/AP

Kinesiske tankskibe slukker sendere efter amerikanske sanktioner

Siden USA har indført sanktioner mod tankrederiet Dalian Tankers, som er ejet af Cosco, har omkring en tredjedel af Dalians tankskibe slukket for deres AIS-systemer, så omverdenen ikke kan se, hvor de sejler. Det skriver Reuters.

USA indførte sanktioner mod Dalian Tankers den 25. september, og siden 30. september har 14 tankskibe ejet af Cosco, hvoraf seks af dem sejler med olie, slukket for deres AIS-system, viser data fra Refinitiv Eikon ifølge Reuters. Ni af skibene er supertankere.

Foto: Ivan Boll

DSV siger farvel til Panalpinas danske direktør

DSV fortsætter sin oprydning på chefgangene efter opkøbet af Panalpina og siger nu farvel til selskabets danske direktør.

I en mail til Børsen bekræfter Lars Engbo, at han stopper som chef for den danske afdeling af Panalpina, når sammenlægningen er gennemført. Samtidig bliver hele bestyrelsen i Panalpinas danske selskab skiftet ud, skriver avisen.

Fremover vil Henrik Nielsen, som er en del af DSV's danske ledelse, have ansvaret for enheden.

Foto: PR / APM Terminals

APM Terminals lægger ledelsen i Göteborg og Aarhus sammen

Ledelsen af APM Terminals i Göteborg og Aarhus bliver nu lagt sammen og får en ny mand i spidsen for det, der kommer til at hedde APM Terminals Nordics.

Foto: PR/Navigare Capital Partners

Navigare vil satse mere på gas

Læs også:

