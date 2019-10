Danske rederier kan vinde på nye franske mål for havvind

Frankrig har skruet op for ambitionerne i forhold til havvind, og det kan gavne danske rederier, som får mere og mere forretning fra vindindustrien.

Det skriver Børsen.

50 danske virksomheder, heriblandt vindrederiet Blue Swire Ocean, deltager i øjeblikket i et erhvervsfremstød i Paris. Mikkel Glerup, der er adm. direktør for rederiet, peger på, at Frankrig er et marked med "enormt potentiale". Det skyldes blandt andet, at Frankrigs nye mål er, at man frem til 2028 vil etablere 1 GW havvind om året.

Ifølge Danske Rederiers direktør, Jacob K. Clasen, kan de franske planer booste de danske rederier. Han peger blandt andet på, at der bliver brugt mindst 17 forskellige slags skibe, når der bygges en havvindmøllepark.

"Helt fra man måler op, trækker kabler og til man sætter fundamenter og møller på, er der skibe involveret. Man skal sejle håndværkere ud og hjem, og man skal måske have hotelskibe liggende. Der er et væld af maritime aktiviteter involveret," siger Jacob K. Clasen til Børsen.

