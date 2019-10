Britisk regering afslører brexit-plan i løbet af de kommende dage

Storbritanniens premierminister vil i løbet af de kommende dage løfte sløret for en brexit-plan. Det oplyser en talsmand for premierminister Boris Johnsons regering.

Det har været forventningen, at planen ville blive lagt frem på De Konservatives landsmøde, der slutter onsdag.

Flere britiske og irske medier har skrevet om en plan, der ifølge disse medier lægger op til etableringen af en særlig økonomisk zone i Nordirland og toldcentre med kilometers afstand til grænsen.

Det sidste dementerer regeringens talsmand dog direkte.

Planen, som Det Forenede Kongerige vil fremlægge, indeholder intet forslag om kontrolposter 8-16 kilometer fra grænsen mellem Irland og Nordirland.

Mina Andreeva, som er talskvinde for EU-Kommissionen, siger tirsdag klokken 12, at man hverken kan bekræfte eller afkræfte at have modtaget et forslag, som det i medierne omtalte. Hun konstaterer i stedet:

"Vi har ikke modtaget et forslag fra briterne, der lever op til alle krav til bagstopperen."

Det er "op til Det Forenede Kongerige at bringe en løsning på problematikken på den irske grænse", tilføjer hun. Og disse skal være operationelle, forhindre en hård grænse og beskytte det indre marked.

Bagstopperen er et sikkerhedsnet i brexitaftalen mellem Storbritannien og EU. Den skal forhindre en hård grænse med kontrolposter og grænsevagter mellem Irland og Nordirland.

Irske og britiske medier, herunder The Telegraph, har skrevet, at Boris Johnsons plan er baseret på etableringen af en "økonomisk zone" i Nordirland.

Den skal sikre, at landbrugs- og fødevarer kan flyttes mellem Nordirland og Irland, uden at de skal kontrolleres af toldmyndigheder ved grænsen.

EU-Kommissionen bekræfter, at briterne har sendt fire dokumenter til EU-forhandlerne i Bruxelles siden tirsdag i sidste uge. Johnson har bedt om, at disse dokumenter ikke vises til EU-landene.

Andreeva fortæller, at EU-brexitforhandler Michel Barnier har informeret EU-landene mundtligt om indholdet. Kommissærerne informeres i dag, tilføjer hun.

Ifølge den britiske avis The Times vil Boris Johnson bede EU om at blokere for en ny udskydelse af brexit som led i en ny brexitaftale.

Storbritannien træder efter planen ud af EU den 31. oktober.

