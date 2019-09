Ugens bedste historier på ShippingWatch

En stor 2020-udfordring har vist sig tidligere end ventet for J. Lauritzen

J. Lauritzen satser på 0,5 pct.-brændstoffer, når de nye svovlkrav træder i kraft fra næste år. Lige nu er de traditionelle brændstoffer også på agendaen i rederiets særlige 2020-gruppe.

I en artikelserie giver ShippingWatch et eksklusivt indblik i J. Lauritzen og Hapag-Lloyds forberedelser til IMO 2020.

En stor 2020-udfordring har vist sig tidligere end ventet for J. Lauritzen

DFDS er igen i spil til nye brexit-kontrakter

Kuehne + Nagel vil tilbyde CO2-neutral transport fra næste år

Søren Toft skal på talerstolen til klimatopmøde i New York

Martin Næsby, adm. direktør for Olie & Gas, mener ikke, det gavner klimaet at lukke ned for ottende udbudsrunde i Nordsøen. Foto: PR / Olie & Gas

Direktør reagerer på R og SF's oliestop: "Det gavner ikke klimaet"

I den danske olie- og gasindustri er der stor undren over to partiers ønske om at lukke ned for nye boringer i Nordsøen.Brancheforeningen Olie & Gas Danmark er lodret uenig i SF og det Radikale Venstres udspil om at trække støtten til nye tilladelser til olieselskaber i Nordsøen frem til 2055 af hensyn til klimaet.

Direktør reagerer på R og SF's oliestop: "Det gavner ikke klimaet"

Noreco-formand om oliestop: "Det må de jo gøre, som de vil"

Partier bakker stadig op om Nordsø-aftale trods stop for nye boringer

SF og Radikale: Drop nye tilladelser til oliefirmaer i Nordsøen

Lars Banke er blevet sat i spidsen for Maersk Decom, der har sit hovedkontor i Lyngby. Foto: Lars Banke er blevet sat i spidsen for Maersk Decom, der har sit hovedkontor i Lyngby

Maersks sats på udtjente platforme regner med plus om fire-fem år

Der kommer til at gå nogle år endnu, før A.P. Møller-Maersks indtog på et ventet milliardmarked vil slå igennem på bundlinjen.Maersk Decom er navnet på Maersk Supply Service og Maersk Drillings fælles sats på at byde ind på nedtagning af udtjente platforme ved oliefelter, der ikke mindst i Nordsøen ventes at blive en lukrativ forretning.Selskabet har netop vundet sin første reelle ordre, mens håbet er at lægge yderligere to til inden for det kommende år.

Alligevel er der en forventning om først at lande et overskud flere år ude i fremtiden, fortæller adm. direktør Lars Banke i et interview med ShippingWatch.

Maersks sats på udtjente platforme regner med plus om fire-fem år

CMA CGM er klar med sit første store LNG-containerskib

Miljø-installationer og aflyste sejladser giver flere ledige skibe

IMO-krav skaber positive udsigter for containervækst

Stena-topchef: Stena Impero tilbageholdes fortsat i Iran

Thomas Plenborg bliver ny formand for DSV Foto: PR / DSV

DSV får akademiker som formand: Jeg skal bevare købmandskabet

Thomas Plenborg er ny formand for DSV, og han er samtidig den første akademiker i den absolutte topledelse hos selskabet, der er kendt for at værne om det traditionelle købmandskab. ShippingWatch har interviewet den nye formand.

DSV får akademiker som formand: Jeg skal bevare købmandskabet

Professor og tøjmand med 33 millioner på kontoen – her er DSV's nye formand

Analytiker: Ny DSV-formand ændrer ikke meget - ledelsen er "dream team"

Kurt K. Larsen trækker sig som bestyrelsesformand for DSV

Ny topchef Mikkjal Poulsen vil have Dania Ship Management til at vokse med ti skibe om året. Foto: Dania Ship Management - PR

Ny Dania-topchef vil øge flåden med ti skibe om året

Der skal tilføjes ti skibe om året til flåden hos Dania Ship Management, der blev stiftet tilbage i 2017 og som aktuelt varetager en flåde på 43 skibe.Så konkret lyder ambitionen fra den nye topchef i ship management-selskabet Mikkjal Poulsen, der overtog jobbet fra Carsten Ostenfeldt tilbage i marts.

Ny Dania-topchef vil øge flåden med ti skibe om året

Læs også

Exxonmobil sælger fra i Norge for 4,5 mia dollar

Stena Impero forlader iransk havneby efter frigivelse

Ny lodsrapport: Danpilot sidder stadig tungt på markedet

Handelskrigen ved at bide sig fast i containermarkedet

ONE-skib er kollideret med kemikalietanker

Pressede Bourbon har reduceret sin oplagte flåde

Medie: V-ordfører åbner for pause i ny oliejagt