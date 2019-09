John Fredriksen er stadig Norges med afstand rigeste person

John Fredriksen topper stadig listen over Norges rigeste personer og er nu næsten dobbelt så rig som sin nærmeste efterfølger.

Det norske magasin Kapital udgiver hvert år en opgørelse over de meste velhavende personer i Norge.

På dette års liste er det endnu engang John Fredriksen, som ligger helt i front med en formue på svimlende 114 mia. norske kr.

Han bliver efterfulgt af Torstein Hagen, som ejer cruiserederiet Viking Cruises. Hans formue lyder på 60 mia. norske kr.

Egentlig er John Fredriksen statsborger i Cypern. Men da han er født i Norge, figurerer han på opgørelsen over de rigeste nordmænd. Ifølge Kapital er han nu den rigeste norskfødte person nogensinde.

75-årige Fredriksen har tjent sine penge på olie, shipping og laks. Han kontrollerer bl.a. råolierederiet Frontline, tørlastrederiet Golden Ocean, rigselskabet Seadrill, skibsejeren Ship Finance International og lakseselskabet Marine Harvest.

Tidligere på året fortalte han, at familien har besluttet, at hans døtre, Cecilie og Kathrine, ikke skal overtage hans imperium. Han ønsker ikke, at de skal arbejde ligeså meget, som han har gjort.

På femtepladsen finder man en anden kendt skikkelse i olie og shipping Kjell Inge Røkke.

Kjell Inge Røkke og hans Aker-koncern kontrollerer en række selskaber med tilknytning til offshoreindustrien og står bl.a. bag et af Norges største olieselskaber Aker BP. Hans formue lyder på 35,5 mia. norske kr.

Hele listen over Norges 400 rigeste kan læses hos Kapital, hvilket kræver et login. Top 10 kan læses gratis hos erhvervsmediet E24.

