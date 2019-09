Skibsejere appellerer til IMO-stater om overholdelse af svovlkrav

Skibsejere organiseret i flere interesseorganisationer sender en fælles appel til medlemsstaterne i FN's søfartsorgan, IMO, om at overholde de kommende svovlkrav og indføre hårde straffe over skibe, som bryder de nye krav.

Appellen er udsendt af World Shipping Council, Bimco, The Cruise Lines International Association og The International Parcel Tankers Association.

"Nylige meldinger antyder, at nogle lande måske ikke implementerer de nye regler fuldt ud, og det er foruroligende. Manglende fuld implementering risikerer at underminere forbedringer til den offentlige sundhed og miljøet," udtaler John Butler, direktør i World Shipping Council, i en meddelelse.

Senest har en talsperson fra Indiens shippingministerium sagt til mediet Hindu Times, at man er bekymret for, at søfragt bliver for dyrt, når skibe fra næste år skal sejle på mere miljøvenligt brændstof. Derfor overvejer Indien at droppe håndhævelsen af de nye svovlregler i dele af sit eget farvand.

Tidligere har Indonesien meldt ud, at landet ikke ville håndhæve de kommende svovlregler. Landet trak dog hurtigt i land, efter at udmeldingen blev mødt med kritik fra flere sider.

De nye miljøregler fra IMO træder i kraft fra 1. januar. Herefter må skibe kun sejle på brændstof med 0,5 pct. indhold af svovl, medmindre at skibet har en røgrenser installeret.

Ændringen ventes at føre til dyrere brændstof, og flere rederier har allerede meldt ud, at de vil forsøge at sende den ekstra omkostning videre til kunderne.

Indien overvejer at droppe nye svovlregler

Indonesien vil alligevel håndhæve kommende svovlkrav