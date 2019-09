Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Fortrolige optagelser viser timerne op til Maersk-forlis

En video viser, hvordan to Maersk-skibe slog mod hinanden i halvandet døgn og havde store skader lang tid inden, at de til sidst sank i en voldsom ulykke i december 2016.

Videoen er blevet brugt i opklaringen af forliset, men har ikke tidligere været offentliggjort.

Radio24Syv er kommet i besiddelse af optagelsen og har delt den med ShippingWatch, som har dækket sagen tæt.

Fortrolige optagelser viser timerne op til Maersk-forlis

DF om Maersk-forlis: "Selv skolebørn ville kunne se, at det går galt"

Selskaber vil have globale regler for slow steaming

Hvis den internationale skibsfart skal levere på kravene om at skære 40 pct. af CO2-udledningen senest i 2030, kan den blive nødt til at sætte farten ned. Sådan lød det i ugens løb fra flere af deltagere i klassifikationsselskabet ABS paneldebat i London om, hvordan man i sidste ende når frem til 2050, hvor udledningen som minimum skal være halveret.

Det er blandt andre Rasmus Bach Nielsen, Trafiguras globale chef for wet freight, der mener, at IMO snarest må komme på banen for at få vedtaget de regler, der skal til.

Det er dog ikke alle, der ønsker regulering for slow-steaming. Fredag fortalte Maersk til ShippingWatch, at man ikke ønskede regler om slow-steaming. Det kan læses her.

Shippingvirksomheder vil have globale regler for slow-steaming

Klaveness-topchef: Shippings CO2-mål er forældet om få år

Mere ambitiøs CO2-plan kan fordoble fragtraterne

Maersk skyder opfordring om mere slow steaming ned

Forsvaret har holdt møder med Unioil om Syrien-sag

Forsvaret har holdt flere møder med sin storleverandør Unioil om søsterselskabet Dan-Bunkerings mulige leverancer af flybrændstof til borgerkrigen i Syrien.

Møderne er blevet holdt fysisk og telefonisk, efter at Forsvaret blev opmærksom på, at Unioil og Dan-Bunkering er ejet af den samme koncern, Bunker Holding med base i Middelfart.

I foråret kom det frem, at Dan-Bunkering har leveret flybrændstof til det russiske militær i Middelhavet i 2016 og 2017.

Forsvaret har holdt flere møder med Unioil om Syrien-sag

Stena-skib kan blive frigivet af Iran om "få dage"

Seadrill-chef forstår godt, at investorerne tøver

Det har indtil videre ikke været til at aflæse i aktiekurserne, at topchefer og analytikere over en bred kam ser tegn på bedre tider i drilling-industrien.

For i det store og hele har 2019 været et horribelt år at være aktionær i et rigselskab med store kursfald på stribe hos aktører som John Fredriksens Seadrill, Valaris, Borr Drilling, Maersk Drilling og Transocean.

Og det skyldes, at industrien er nødt til at vise investorerne, at det ikke kun bliver ved snakken om et gryende opsving, men at selskaberne rent faktisk kan levere resultater.

Seadrill-chef forstår godt, at investorerne tøver: "Industrien har skuffet"

Drilling-topchef vil have olieselskaber til at hæve priserne

"Investeringsmulighederne i olieservice-aktier virker for attraktive til at lade være"

Investor vil i dialog med Maersk efter ulykke

Norges største pensionsselskab KLP vil i dialog med Maersk om dødsulykken på det indiske skrotværft Shree Ram, som rederiet har kørt et tæt parløb med i flere år.

Der var ingen Maersk-skibe på værftet, da dødsulykken skete.

Ulykken vækker dog bekymring hos KLP, som forvalter 692 mia. norske kr. og ejer aktier i Maersk.

"I det her tilfælde er der sket en alvorlig ulykke på et af værfterne, som bliver anset som et af de bedre Indien. Det er bekymrende og noget, som vi vil gå i dialog med Maersk om," siger bæredygtighedschef Jeanett Bergan til ShippingWatch.

Investor vil i dialog med Maersk efter dødsfald på beaching-værft

Arbejder død i eksplosion på Maersks samarbejdsværft i Indien

Læs også

Konkursramte Blue Star Line sælger to offshoreskibe

CMA CGM udpeger vicefinansdirektør – bliver samtidig CFO i Ceva

DFDS bestilte to skibe til Storbritannien – nu er de sendt til Tyrkiet

Equinor lover at rydde op efter olieudslip i Bahamas

Analytiker: CMA CGM's vækstambitioner har en pris

Kontainers lander aftale med Ceva Logistics

Tankrederier tror på langvarigt opsving der kan starte om få uger

Containerrederiers overskudsgrad har fået boost af nye regnskabsregler

Mere ambitiøs CO2-plan kan fordoble fragtraterne

Klaveness-topchef: Shippings CO2-mål er forældet om få år