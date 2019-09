Danske Rederier lancerer ny uddannelse for maritime ledere

Brancheforeningen Danske Rederier lancerer en ny lederuddannelse under sin kursusafdeling Danish Shipping Academy.

Uddannelsen får navnet Maritime Leadership og er blevet til med input fra flere rederier, lyder det i en meddelelse.

"Uddannelsen har til formål at ruste de maritime ledere til fremtidens udfordringer. Det er vigtigt, at de ikke bare har globalt udsyn og forståelse af branchens behov, de skal også have fokus på det nære for at blive gode ledere," udtaler Asbjørn Overgaard Christiansen, som er chef for Danish Shipping Academy.

Danske Rederier skriver, at uddannelsen har fokus på "personlig udvikling og etablering af netværk".

Uddannelsen løber over to moduler ad fire dage hver.

Flere kvinder optaget på de maritime uddannelser

Stor interesse får Danske Rederier til at oprette ekstra uddannelseshold