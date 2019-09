Maersk-ejet rederi skifter topledelsen ud

Det norske bilrederi Höegh Autoliners, hvor Maersk er storaktionær, har netop fået en ny topledelse, skriver den norske avis Finansavisen.

Ifølge mediet opsagde både CEO Ivar Hansson Myklebust og CFO Ingrid M. Due-Gundersen deres stillinger i sidste uge.

Og i stedet er det nu Thor Hørgen Guttormsen, der tager over som ny topchef for rederiet. Den 70-årige Guttomsen har igennem de sidste fem år siddet i rederiets bestyrelse ifølge mediet.

Opsigelserne fra den nu tidligere topledelse er sket som et resultat af uenighed om strategien, fortæller bestyrelsesformand Leif Høegh til Finansavisen.

"Realiteten er, at der var forskellige opfattelser af, hvad der er den bedste strategiske retning, og hvordan selskabet videre skal udvikle sig," siger Leif Høgh til Finansavisen.

Også på finansdirektørposten har rederiet fundet en ny til at tage over. Valget er her faldet på Andreas Enger, der tiltræder fra selskabet Monitor Deloitte.

Skiftet på ledelsesgangene sker efter, at Höegh Autoliners for tredje år i træk fik underskud i 2018. Her blev det til et underskud før skat på 55 mio. dollar, hvilket var en forværring fra 24,7 mio. dollar året før. Tilbage i 2016 lød underskuddet på 223,5 mio. dollars. Her var rederiet dog mærket af en 182 mio. dollars stor nedskrivning på flåden.

I årsregnskabet for 2018 kunne Höegh Autoliners videre fortælle, at man i starten af sidste år fik tilført 50 mio. dollar af ejerkredsen. De blev siden hen "modvirket af tab på driften", lød det i regnskabet.

A.P. Møller-Maersk ejer 38,75 pct. af Hoegh Autoliners og er desuden repræsenteret i rederiets bestyrelse. De resterende 61,25 pct. ejes af Höegh-familien igennem selskabet Leif Höegh & Co. Holdings.

Höegh Autoliners' flåde består af 48 skibe.

