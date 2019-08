Ugens bedste historier på ShippingWatch

Fortrolig Maersk-plan skal skære lønudgifter på skibene

Ugen startede ud med, at Maersks nye HR-chef Niels Bruus udtalte, at lønningerne til besætningen i Maersk er for høj. Siden har ShippingWatch kunne afsløre, at der ligger en nøje forberedt plan bag udtalelserne.

Der er tale om en fortrolig plan ved navn Project Lion, som ShippingWatch er i besiddelse af, og som i detaljer beskriver, hvordan rederiet vil skære i udgifterne til søfolkene ombord på skibene.

Project Lion lægger op til at ændre og rationalisere en lang række elementer, herunder lønnen og forskellige goder som Maersks officerer i flåden traditionelt har nydt godt af, men som rederiet allerede nu er i færd med at beskære for at få udgifterne ned. Læs om planen her.

Fredriksen klar til at købe flåde supertankere

Troen på tankmarkedet har for alvor bidt sig fast hos Frontlines storaktionær John Fredriksen, der i ugens løb meldte sig klar til at udvide selskabets flåde af de helt store VLCC-tankskibe.

"Vi er i dialog om et køb af en eksisterende stortankflåde. Alternativt en overtagelse af resalgskontrakter, altså aftaler om nybygninger, som andre på et tidligere tidspunkt har indgået med værftene," lød det fra John Fredriksen til Finansavisen.

Meldingen kommer kun få dage efter, at Frontline offentliggjorde købet af op til 14 suezmaxskibe fra handelshuset Trafigura.

ABG Sundal Collier giver desuden sit bud på, hvor Fredriksen kunne gå på VLCC-indkøb.

Dansk Panalpina-chef forlader selskabet efter opkøb

Panalpinas Executive Vice President for søfragt, danske Peder Winther, er i ugens løb stoppet i det schweiziske selskab. Også CIO Ralf Morawietz har forladt selskabet efter sammenlægningen med DSV, oplyste Panalpina.

Det skete i forbindelse med, at fem chefstillinger er blevet nedlagt i Panalpina som følge af DSV's formelle overtagelse af selskabet. Tre af de chefer fortsætter dog i det nye selskab i nye funktioner.

Hafnia lander stort overskud i svært marked

Produkttankrederiet Hafnia lander et overskud på 12 mio. dollar i årets andet kvartal, der er det første fulde kvartal, hvor fusionen mellem BW Tankers og Hafnia Tankers har været en realitet.

"Vi har været gode til at fokusere på forretningen til trods for, at vi har en masse integrationsprocesser, der kører samtidigt," sagde topchef Mikael Skov til ShippingWatch.

CEO Per Sylvester forlader MOL Nordic Tankers

I starten af i år blev det danske kemikalietankrederi, dengang kendt som Nordic Tankers, købt af japanske MOL. Nu har de japanske ejere sat deres eget ledelseshold, og det betyder et farvel til CEO Per Sylvester Jensen og CFO Henriette Schütze.

