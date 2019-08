John Fredriksen leder efter arvtagere til flere af sine selskaber

75-årige John Fredriksen åbner op for at give mere af ansvaret videre i flere af sine selskaber, der indgår under Fredriksen-Gruppen.

Shippingrigmanden har sammen med sine døtre, Cecilie og Kathrine Fredriksen, besluttet, at de ikke skal overtage selskaberne. I stedet leder han andre, som kan overtage, lyder udmeldingen i et interview med Finansavisen.

"Det er en tanke, jeg har arbejdet lidt med og diskuteret med Cecilie og Kathrine (John Fredriksens døtre, red.). Flere af selskaberne er meget store, og både det øverste ansvar for ledelsen og styringen af ejerskabet kræver kontinuerlig opfølgning og indsats. Mine døtre skal ikke leve med den arbejdssituation, jeg har haft," siger John Fredriksen til Finansavisen.

Han peger på flere muligheder for, hvordan andre kan tage mere over. Det omfatter bl.a. at opbygge endnu større selskaber, hvor en anden aktør bliver hovedaktionær. En anden model er ifølge Fredriksen at se på ledelses- og ejerstrukturen og få "flere dygtige folk ind, som også har ressourcer og vilje til at tage et ansvar på ejersiden," uden at det nødvendigvis skal være et resultat af konsolidering.

I interviewet understreger shippinginvestoren dog også samtidig, at overvejelserne ikke omfatter at give styringen videre i hans samlede selskab Fredriksen-gruppen.

Det bekræftes af den ene af døtrene, Kathrine Fredriksen, i et interview med Dagens Næringsliv. Her fortæller hun, at hun og søsteren ikke skal have en rolle i Fredriksens-gruppens shipping- og offshorevirksomheder. Til gengæld vil de stadig være en del af de øvrige forretninger.

"Vi har i de seneste år arbejdet med at diversificere porteføljen og udvikle organisationen i Seatankers Management, som er hovedselskabet i familiestrukturen. I dag står shipping- og offshorevirksomhede for 20 pct. af familiens samlede aktiviteter. De øvrige 80 pct. er knyttet til ejendom, fisk og skalddyr, og finansielle investeringer, og det er i disse sektorer, at vi arbejder," siger hun til Dagens Næringsliv i en mail.

John Fredriksen har i dag kontrollerende aktieposter i store shippingselskaber, der bl.a. tæller Seadrill, Frontline og Golden Ocean. Listen over investeringer omfatter dertil også selskaber som Flex LNG, Ship Finance International, Archer og Solstad Offshore.

Ifølge Bloomberg har John Fredriksen en formue på mere end otte mia. dollars, hvilket gør ham til verdens 184. rigeste.

Her er de oplagte opkøbsmål for Frontline

Frontline-aktie kan stige markant efter Fredriksens køb af tankflåde

Fredriksen er klar til at købe flåde af supertankere fra konkurrent