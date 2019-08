Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

DSV varsler afskedigelser efter lukket Panalpina-handel

Efter flere måneder med både forhandlinger og forberedelser er det nu lykkedes for DSV endeligt at lukke handlen med Panalpina. Men ligesom med forrige opkøb, senest amerikanske Uti, ventes indlemmelsen af Panalpina også at medføre afskedigelser, fortalte CFO Jens Lund til ShippingWatch umiddelbart efter offentliggørelsen.

DSV-ledelsen kan nu se frem til et par års arbejde med at indlemme det schweiziske milliardopkøb.

Efter handlen blev lukket mandag, meldte DSV også ud, at selskabet forvender årlige omkostningssynergier på 2,2 mia. kr. fra købet af Panalpina, og de skal få fuld effekt i 2022.

Mange investorer havde givetvis sat deres lid til, at kurserne på shippingaktier endeligt ville rette sig ind i 2019 eller i det mindste rette op på en del af de tab, flere af dem har lidt de seneste år.

Ser man på, hvordan en række af de toneangivende aktier har udviklet sig siden nytår, må man konstatere, at opturen ikke er kommet endnu. Tværtimod er det gået den forkerte vej for mange investorer, og om 2019 bliver det turn-around år, som der stadig tales om, afhænger helt af de sidste måneder af året. Læs ShippingWatch oversigt her.

På den ene side er der tale om en ganske simpel teknologi, når tusindvis af skibe fra 1. januar 2020 sejler rundt med scrubbere for at vaske svovl ud af røgen. For scrubberen kan bedst sammenlignes med en forvokset bruseniche, som udstødningsrøgen fra et skib sendes igennem for få svovlen spulet ud, inden røgen sendes ud i det fri.

På den anden side, forklarer Anglo-Easterns CEO Bjørn Højgaard, er der tale om et system, der både er dyrt og besværligt at holde i drift for at sikre, at scrubberen ikke pludselig står af midt ude på oceanet.

På få måneder har Maersk Drillings aktionærer tabt knap 8 mia. kr., og topchef Jørn Madsen kan ikke love nogen hurtig bedring i hverken rater eller omsætning. Investorerne er nødt til at tænke langsigtet, lød det i et interview med ShippingWatch.

"Investeringer i den her type aktie, som Maersk Drilling er, er en langsigtet investering og for investorer, som tror på, at olie og gas er en del af fremtiden, og som har den tålmodighed, der skal til i en branche, hvor udviklingen går langsomt," sagde CEO Jørn Madsen.

