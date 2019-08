Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Maersk vil vende fald i Damco og sætte fart på logistik

A.P. Møller Maersk går ind i en ny fase af transformationen mod at blive en global integrator af containerlogistik.

Derfor har koncernen og topchef Søren Skou nu et entydigt nyt fokus: Non-ocean-forretningen.

"Ocean og terminal er forretninger, der driver indtægterne på den korte og mellemlange bane, og der har vi gjort gode fremskridt over de sidste fire kvartaler, og derfor føler vi nu, at vi er klar til at vokse lidt hurtigere på vores logistikforretning," sagde Søren Skou kort efter selskabets regnskab blev offentliggjort torsdag.

Her betød "solid fremgang" et overskud på 154 mio. dollar, mens topchefen også satte ord på, hvordan Trumps tariffer er endt med ikke at påvirke forretningen.

Søren Skou vil vende fald i Damco og sætte fart på logistik

Handelskrig preller af på Maersk – men Skou vil mødes med Trump

Maersk får overskud på 154 mio. dollar efter "solid fremgang"

Clarksons ser basis for endnu bedre helårsresultat fra Maersk

Maersk sætter turbo på investeringer i logistik

Maersks havneforretning oplever stigende omsætning

Containerindustrien er ved at finde en bæredygtig formel

APM Terminals udvider i mexicansk nøglehavn

Jefferies ser Maersk slå lave forventninger for driften

Brexit bliver en større hovedpine for DFDS

Så gik den ikke længere.

DFDS kan ikke længere holde brexit for døren, og rederiets nye topchef Torben Carlsen måtte i sit første hele kvartal ved roret sænke forventningerne til væksten i 2019.

Det skyldes ikke mindst valget af den nye premierminister i Storbritannien, der har øget risikoen for et brexit uden aftale med EU, lød meldingen i forbindelse med regnskabet tirsdag.

"Vi faciliterer handel mellem Storbritannien og Europa, og vi kan konstatere, at der er lavere aktivitet, og det trækker længere ud, end vi havde regnet med, og får en større indflydelse," siger Torben Carlsen , til ShippingWatch.

Brexit bliver en større hovedpine for DFDS: "Ingen udsigt til snarlig magisk løsning"

Brexit får DFDS til at nedjustere forventninger

USA lover hurtig handelsaftale med Storbritannien

DFDS får massive kurssmæk efter brexit-relateret nedjustering

DFDS har fundet ny HR-direktør med fortid i Maersk

Norden nedjusterer forventninger til tørlast

Det danske rederi Norden åbnede onsdagen med at nedjustere sine forventninger til selskabets tørlastforretning. Forventningerne til produkttank blev dog tilsvarende løftet.

Ifølge topchef Jan Rindbo skyldes troen på produkttank, at effekterne af IMO's svovlregler rykker nærmere. Over for ShippingWatch forklarer han, hvorfor det er realistisk at hente mindst 23 mio. dollar fra forretningsområdet i resten af 2019.

Han fortæller også, hvordan et "mere robust" marked for tørlast kunne overraske selskabet og føre til nedjustering.

Norden lander kontrakt med træpilleproducent

Norden overrasket af "mere robust" tørlastmarked

Derfor tror Rindbo på betydelig gevinst i produkttank i andet halvår

Norden nedjusterer forventninger til tørlastforretning

Torm præsenterer bedre halvårsregnskab i tre år

Torm præsenterede torsdag sit bedste halvårsregnskab i tre år. Men fortsætter den nuværende trend med lave rater i produkttank, vil plus blive til minus i tredje kvartal.

Topchef Jacob Meldgaard er alligevel meget positiv for resten af året, hvor flere faktorer ventes at løfte sektoren.

"Jeg synes ikke, at markedet er godt nok lige nu, og vi ønsker en forbedring. Men markedsdynamikkerne er gode," siger han til ShippingWatch.

Meldgaard og Torm har taget hul på svært tredje kvartal

Torm får overskud i andet kvartal

DSV lukker Panalpina-handel mandag

DSV's overtagelse af Panalpina indeholder to centrale udfordringer

Læs også

Trusler fra digitalisering sænker topchefers tro på vækst

HMM mindsker underskud – men er presset af global uro

Op imod 11 nye 23.000 teu containerskibe skal booste Evergreens flåde

Ventetid i havne koster shipping flere milliarder dollar om året