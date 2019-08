Stena-topchef presser på for at få frigivet skib i Iran

Stena Bulks topchef, Erik Hånell, håber, at Gibraltars frigivelse af det iranske tankskib Grace 1 kan sætte skub i diskussionerne om frigivelsen af rederiets eget skib Stena Impero, som er tilbageholdt i Iran af de iranske myndigheder.

Det siger han i et interview med Sveriges Radio.

"Forhåbentlig vil frigivelsen på Gibraltar føre til nye diskussioner om Stena Imperos fremtid," siger Erik Hånell til Sveriges Radio.

Tilbageholdelsen af Grace 1 har været et af de store spændingspunkter i konflikten mellem Iran og Storbritannien.

To uger efter, at Grace 1 blev opbragt ud for Gibraltar, blev det britisk-flagede tankskib Stena Impero tilbageholdt af Iran i Hormuzstrædet, som er et af de vigtigste knudepunkter for den globale handel med olie.

Skibet blev ifølge Iran tilbageholdt, fordi det havde forbrudt sig mod "internationale maritime regler".

Stena-topchef beder Indiens leder om hjælp til at få frigivet skib

Stena Bulk skærper tonen over for Iran: "Uacceptabelt og uberettiget"