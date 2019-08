Her arbejder de gladeste søfolk

Hvis drømmen er et lykkeligt liv til søs, er løsningen måske at arbejde på en sandsuger.

I hvert fald er søfolk, som arbejder på dredgere ifølge en ny opgørelse fra The Mission To Seafarers og Shipowners Club de absolut mest glade.

Søfarende på tørlast,- container- og tankskibe rammer med 6,3 på "glædes-indekset" marginalt over gennemsnittet, mens besætningerne ombord på færger og krydstogskibe får bundkarakter på glædesbarometeret med et snit på 5,3 ud af 10 mulige.

Seafarers Happiness Index The Seafarers Happiness Index (SHI) er udarbejdet af The Mission To Seafarers i samarbejde med P&I-associationen Shipowner's Club. Indekset kortlægger først og fremmest søfolkenes opfattede glæde fordelt på skibstyper, alder og køn. De søfarende har også mulighed for at give detaljerede svar og pege på de specfiike udfordringer, de oplever i hverdagen. Søfolkene bliver konkret spurgt ind til følgende spørgsmål om deres glæde ved arbejdet: Hvor glade er søfolkene generelt, når de er til søs? Hvor glade er de for deres arbejdsbyrde? Hvor glade er de for den træning, de får? Hvor glade er de med interaktionen med de andre besætningsmedlemmer ombord? Hvor glade er de med adgangen til afspadsering til lands? Hvor glade er de for for deres løn? Hvor glade de er over maden ombord? Hvor glade de er for mulighederne for at holde sig i form ombord? Hvor glade de er i forhold til faciliterne, når de til lands? Undersøgelsen består af data fra mere end 2.000 søfolk. Inden for visse segmenter – blandt andet dredging – er datagrundlaget forholdsvist begrænset, hvorfor konklusionerne godt kan være et øjebliksbillede snarere end en bredt funderet tendens. Kilde: Seafarers Happiness Index Q2 2019. Knap for faktaboks Vis Mere

Alder har også en stor betydning for, hvor glade de søfarende er for livet til søs.

"Den yngste aldersgruppe (16-25 år red.) viste sig at være de mest glade med en meget høj score på 7,9/10," står der i undersøgelsen.

"Scoren faldt dramatisk blandt de 25-35-årige til et meget lavt niveau på 5,8/10, men steg derfra så også søfolk på 55-65 år rapporterede et højt niveau af glæde i deres arbejde til søs," konkluderer undersøgelsen videre.

Undersøgelsen består af ni spørgsmål og data fra mere end 2.000 søfolk. Mere end ni ud af ti (93 pct.) af respondenterne er ikke overraskende mænd, men kvinderne i undersøgelsen var "kun marginalt mindre tilfredse" end deres mandlige modpart.

"Det var imidlertid bekymrende endnu engang at høre rapporter om aggressioner, vold og mobning over for kvindelige søfolk," konkluderer undersøgelsen.

Tre problemer fylder alt

Når de søfarende skal udpege de forhold, som tager glæden ud af deres arbejde, går tre udfordringer igen på tværs af skibstyper.

Konkret udpeger søfolkene deres løn, muligheden for landgang og arbejdsbyrden som de største problemer.

"De søfarende var opsatte på at give udtryk for deres frustration over forsinket udbetaling af løn, et problem som ifølge de besætninger, vi talte med, virker til at være stigende," lyder det blandt andet i undersøgelsen fra The Mission To Seafarers.

Tiden til landgang – eller mangel på samme – bliver af en af de søfarende i undersøgelsen beskrevet med ordene "afspadsering til lands er død."

Manglende landgang er ifølge undersøgelse en kilde til sundhedsmæssige problemer for søfolkene, som også hænger sammen med problemer omkring arbejdsbyrden, eller snarere arbejdsfordelingen.

"Gentagne gange gav søfolkene udtryk for frustration og bekymring over at skulle bruge tid på kontormedarbejdere til lands. Der er en stigende fornemmelse af, at besætningen bare er en forlængelse af kontoret, og at søfarende er til stede for at svare på forespørgsler eller sågar arbejde for de ansatte til lands, når de bliver spurgt om det," konkluderer undersøgelsen.

"Alt for ofte rapporterede søfolk om at blive trukket ind i kontorarbejde til lands, uafhængigt af tidszone og vagtmønstre. Mange talte om en tilsyneladende ignorance over for arbejdet ombord eller mangel på empati."

