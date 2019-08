Ugens bedste historier på ShippingWatch

DSV afblæser frygt for handelskrig og højere tariffer

På trods af en truende handelskrig, et lurende hårdt brexit og en verdensøkonomi, der begynder at vende om, er det ikke noget, der bekymrer topchefen i DSV Jens Bjørn Andersen.

"Voluminerne er der stadigvæk, og handelskrig betyder ikke, at der bliver solgt færre Nike sko i USA," fortalte DSV's adm. direktør til ShipppingWatch.

Det vil sige, at DSV's kunder blot rykker deres aktiviteter til et andet land, og det samme gør DSV, der har "et godt setup" også i de omkringliggende asiatiske lande.

Danske Lars Kastrup, der siden januar i år har været topchef for det Singapore-baserede APL, valgte mandag at forlade posten i spidsen for containerrederiet.

Danskeren har været en del af CMA CGM i mere end 12 år, hvor han har haft flere ledelsesposter inden jobbet som CEO for APL. Den stilling overtog han fra Nicolas Sartini, der i stedet rykkede til det schweiziske logistikselskab Ceva Logistics, som CMA CGM for nyligt har opkøbt, og som også har aflagt halvårsregnskab i ugens løb.

Til at tage over efter Lars Kastrup har CMA CGM udpeget Stéphane Courquin, der lige nu sidder som direktør for CMA CGM i Golfen og Mellemøsten. Han tiltræder stillingen fra 15. august.

Det koreanske containerrederi HMM valgte for en måned side at vinke farvel til samarbejdet med 2M, bestående af MSC og Maersk, som har stået på siden december 2016. I stedet vil selskabet fremover samarbejde med konkurrenten The Alliance. Det handlede især om ønsket om et mere ligeværdigt forhold mellem partnerne, fremgik det af en forklaring til ShippingWatch.

"Det er uden tvivl udsigten til at styrke de gensidige fordele og synergier mellem begge parter, der ligger bag beslutningen om at gå med i The Alliance. HMM kan basalt set og helt klart indgå som fuldgyldigt medlem og har adgang til alle dele af de services, som The Alliance tilbyder," lød det.

Det britiske olieselskab BP har ikke sejlet sine egne tankskibe under britisk flag gennem Hormuzstrædet, siden et BP-skib blev forsøgt tilbageholdt tidligere på måneden. Stena Bulks skib og besætning er fortsat tilbageholdt af Iran.

Spændingerne i Den Persiske Golf gør det desuden mere risikofyldt at sejle i området, og det har får visse forsikringsselskaber til at hæve prisen. Senest har det maritime forsikringsselskab The Swedish Club valgt at fordoble prisen på at blive forsikret ved sejllads og havnekald i området.

