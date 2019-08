USA og Kina er de to vigtigste lande for dansk skibsfart: "Toldkrigen er en alvorlig situation"

Det er skidt nyt for dansk skibsfart, at USA's præsident endnu en gang optrapper den igangværende toldkrig mellem Kina og USA.

Sådan lyder det fra Jacob K. Clasen, direktør i interesseorganisationen Danske Rederier.

"Toldkrigen er en alvorlig situation, som vi er bekymret over. Vores medlemsvirksomheder lever af at transportere verdenshandel, og USA og Kina er de største markeder for dansk skibsfart. Så derfor er det bekymrende, at der sættes barrierer op for de to største markeder," siger Jacob K. Clasen til PolicyWatch.

Torsdag aften dansk tid varslede USA's præsident, Donald Trump, at der fra 1. september vil komme 10 pct. told på varer for 300 mia. dollar fra Kina.

"Handelssamtalerne fortsætter, og under samtalerne vil USA starte, fra den 1. september, med at putte en mindre yderligere told på ti procent på de resterende varer og produkter for 300 milliarder dollar, som kommer fra Kina ind i vort land," skrev Donald Trump på Twitter.

Kina er ikke bange for handelskrig

Ifølge Reuters har det allerede fået Kina til at reagere. Mediet citerer en kinesisk talsmand for at sige, at Kina "ønsker ikke en handelskrig, men er ikke bange for at udkæmpe en."

Jacob K. Clasen understreger, at det er svært at sætte præcise tal på, hvor meget toldkrigen påvirker dansk skibsfart, fordi handelsmønstrene også bliver ændret på grund af toldkrigen, og det tager en del af presset af de danske rederier.

"Vi kan ikke sætte præcise tal på, hvad det betyder. Men der er ingen tvivl om, at væksten ville være større, hvis vi ikke havde haft den her handelskrig. Men præcis hvor meget, det er svært at sige," siger Jacob K. Klasen og fortsætter:

"Vi hører fra vores medlemmer, at der er handelsmønstrer, der ændrer sig. Der er nogle varer, hvor toldsatserne betyder, at i stedet for at hente varen i USA, så bliver det hentet andre steder. Der er også varer, der før blev hentet i Kina, som nu hentes i de omkringliggende lande."

Det kan vel i princippet være ligegyldigt for jeres medlemsvirksomheder, at handelsmønstrene ændrer sig, så længe de bare skal sejle fra A til B?

"Præcis. Det er det gode ved det. Om kineserne henter sojabønner i USA eller Brasilien er ikke så afgørende for vores medlemmer," siger Jacob K. Klasen.

Der bliver ikke solgt færre Nike-sko i USA

Et af de rederier, der kan blive ramt af toldkrigen, er Rederiet Norden. Fredag morgen har det ikke været muligt for PolicyWatch at få en kommentar fra selskabet. Fra presseafdelingen lyder det, at Norden er i stilleperiode op til aflæggelse af regnskab.

En anden virksomhed, der kan blive påvirket af toldkrigen, er DSV. Onsdag aflagde virksomheden regnskab, og DSV-topchef Jens Bjørn Andersen manede i den forbindelse til sindsro i forhold til toldkrigen.

"Voluminerne er der stadigvæk, og handelskrig betyder ikke, at der bliver solgt færre Nike-sko i USA," sagde Jens Bjørn Andersen til ShippingWatch.

En ting er rederierne, der kan blive påvirket af toldkrigen. Nogen andet er de danske virksomheder, som har produktion i Kina, og som sælger varer til USA. Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel i Dansk Erhverv, påpeger, at danske virksomheder lige nu overvejer, om de skal flytte produktion væk fra Kina og til andre asiatiske lande for at undgå de høje toldsatser, når de sælger til USA.

"På et tidspunkt vil virksomheder, der har produktion i Kina, kigge andre steder hen," siger Michael Bremerskov Jensen til PolicyWatch.

Er der nogle af jeres medlemsvirksomheder, der allerede er flyttet væk fra Kina på grund af toldkrigen?

"Der er virksomheder, der har sagt til os, at de overvejer at flytte væk," siger Michael Bremerskov Jensen.

Dansk Erhverv-fagchefen vil ikke nævne konkrete virksomheder, der overvejer at flytte væk.

"Men det er klart, at Kinas nabolande som Malaysia, Indonesien, Indien, Bangladesh og Vietnam vejrer morgenluft lige nu og byder sig til for virksomheder med produktion i Kina," siger Michael Bremerskov Jensen.

