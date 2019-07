Nye britiske kontrakter på færgeforbindelser på trapperne

Medicin og fødevare skal til Storbritannien uanset om det bliver et deal eller no deal-brexit, og derfor planlægger den britiske regering at indgå en række nye kontrakter på færgeforbindelser mellem EU og Storbritannien.

Det skriver Børsen.

I sidste uge åbnede det britiske sundhedsministerium for bud på tre kontrakter til i alt 25 mio. pund (208 mio. kr.), mens Grant Shapps, Storbritanniens nytiltrådte transportminister, fortæller flere medier, at han vil afsætte yderligere 300 mio. pund (2,5 mia. kr.) til at sikre transport af varer til Storbritannien, ifølge Børsen.

DFDS, der i december indgik kontrakter om øget kapacitet frem mod den oprindelige brexit-deadline 29. marts, vil endnu ikke oplyse om selskabet har tænkt sig at byde på de nye kontrakter, der skal sikre britiske forsyninger ved et aftaleløst brexit 31. oktober, skriver Børsen.

"Det er for tidligt at sige noget om. Vi har som andre bedt om at blive prækvalificerede til at byde på de udbud, der kommer, men det er det eneste indtil videre," siger Gert Jakobsen, kommunikationsdirektør i DFDS, til avisen.

