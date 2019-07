Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Regeringen klar til at gå med i Hormuz-koalition

Den danske regering melder sig nu klar til at blive en del af en international maritim koalition, der skal sikre, at skibe sikkert kan sejle i Hormuzstrædet tæt ved Iran, der i den seneste tid har været plaget af uro.

Det sker efter, at den britiske regering for nylig opfordrede flere nationer til at gå sammen om at skabe sikkkerhed for skibene i området.

"Jeg hilser den britiske regeringsudmelding om en international maritim sikkerhedsindsats i området velkommen. Indsatsen vil have et stærkt europæisk aftryk. Regeringen ser positivt på et muligt dansk bidrag til en sådan indsats," lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Situationen i Hormuz-strædet har stor betydning for verdens tankskibe og den globale olietransport. Også flere danske tankrederier, heriblandt Hafnia, Torm og Norden, har meldt ud, at de følger situationen nøje.

Riggen Ensco 80 ankom til Frederikshavn sidste år. Den er nu centrum for en strid mellem værftet MARS og investoren Tom Clarke.

Rigmand vil have millioner retur fra MARS

Modern American Recycling Service (MARS) er kommet på kant med en investor, som er blevet så utålmodig med værftet i Frederikshavn, at han er gået rettens vej for at få sine penge tilbage.

Sidste år stillede den amerikanske rigmand Tom Clarke med knap 20 mio. kr., som MARS brugte til at købe to udtjente boreplatforme. Aftalen var, at overskuddet skulle deles, når de var hugget op og solgt videre som skrotmetal.

Men knap et år efter, at den sidste af de to rigge ankom til Frederikshavn, er arbejdet stadig ikke startet.

Derfor har Tom Clarke slæbt MARS i retten i USA, hvor han kræver at få sine millioner tilbage, fordi han mener, at tidsfristen er overskredet. Det fremgår af et processkrift, som ShippingWatch har læst.

MARS er helt uenig med investorens fremlægning og påpeger, at striden ikke kommer til at stå i vejen for åbningen af værftet.

Kuehne+Nagel ser ingen oplagte opkøb i søfragt

Den primære grund til, at Kuehne+Nagel endnu ikke er hoppet med på konkurrenternes opkøbsridt i søfragt er, at selskabet ikke har fundet en oplagt kandidat.

Det fortæller Detlef Trefzger, topchef i logistikselskabet der er blandt verdens største, i et interview med ShippingWatch.

"Der er inden grund til ikke at gøre det (købe op, red) inden for søfragt, udover at vi ikke har fundet det rigtige opkøbsmål endnu," siger logistik-topchefen til ShippingWatch.

Han nævner desuden, at selskabet ikke har problemer med at finde volumen selv helt uden at købe op.

Maersk Honam genopstår med nyt navn

Maersk Honam bliver igen en del af Maersks flåde.

Lidt over halvandet år efter den tragiske brand ombord på containerskibet, som kostede fem besætningsmedlemmer livet, er det nu igen ved at være klar til at sejle på søen.

Det er samtidig blevet omdøbt til Maersk Halifax, skriver analysehuset Alphaliner i sit ugentlige nyhedsbrev.

